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Моцарт. Реквием. Ave Maria
Билеты от 700₽
Киноафиша Моцарт. Реквием. Ave Maria

Моцарт. Реквием. Ave Maria

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт Московского мужского камерного хора в Доме музыки

В Доме музыки состоится уникальный концерт, на котором Московский мужской камерный хор под управлением Валерия Рыбина представит свою версию «Реквиема» Моцарта. В этом исполнении партии, обычно выполняемые женскими голосами, будут исполняться хором мальчиков, что добавит особую атмосферу к классическому произведению.

Магия «Реквиема» Моцарта

«Реквием» — это не просто шедевр, а духовное завещание композитора. Произведение, которое уже много веков потрясает слушателей своей необычайной силой воздействия и глубиной трагизма, считается одной из вершин музыкальной культуры. Сочетание возвышенной красоты и трагического содержания сделает этот концерт незабываемым.

Программа концерта

В первом отделении программы прозвучат известнейшие Ave Maria Каччини, Баха — Гуно и Шуберта в исполнении солистов, хора, фортепиано и органа-позитива. Эта яркая концертная программа позволит не только приобщить зрителей к высоким идеалам искусства, но и привлечь внимание детей к духовной музыке.

Атмосфера духовности

Уникальное сочетание парящих, нежных «ангельских» голосов мальчиков и строгого звучания мужского хора создаст непередаваемую атмосферу высокой духовности и благоговения, что сделает это музыкальное событие особенно значимым.

Не упустите возможность насладиться совершенством «Реквиема» Моцарта в исполнении Московского мужского камерного хора. Концерт станет настоящим праздником для любителей духовной музыки и поклонников творчества великого композитора.

Купить билет на концерт Моцарт. Реквием. Ave Maria

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Ноябрь
22 ноября воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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