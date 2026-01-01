Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт при свечах
Киноафиша Моцарт при свечах

Моцарт при свечах

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт в Яани Кирик

В атмосферном зале Яани Кирик вас ждет уникальное событие — концерт «Моцарт при свечах». Это вечер, когда музыка великого композитора оживет в интерьере, обрамленном сотнями мерцающих огней.

Моцарт — символ красоты и гармонии. Его произведения поражают своей простотой и глубиной. Это делает их доступными для каждого слушателя, независимо от уровня знаний о классической музыке.

На концерте вас ждет великолепный состав музыкантов, отдающихся искусству с полным вдохновением. Прекрасная акустика зала Яани Кирик оттенит каждую ноту, передавая всю многогранность музыкального мира Моцарта.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Откройте для себя мир великолепной музыки, исполненной настоящими мастерами.

Купить билет на концерт Моцарт при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1500 ₽

Фотографии

Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах Моцарт при свечах

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2
18+
Юмор

Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2

28 августа в 19:00 Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»
от 2500 ₽
Легенды Ленконцерта
12+
Классическая музыка

Легенды Ленконцерта

1 октября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1200 ₽
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя
6+
Классическая музыка

«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

3 января в 20:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше