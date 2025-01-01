Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

Атмосферный концерт в мерцании свечей

Вас ждет ощущение полного погружения в мир гармонии, красоты и музыки. Уход от повседневности и сказочно яркие впечатления… Таинственная зальцбургская ночь, наполненная очарованием музыки. Это настоящее чудо!

Зальцбург — город Моцарта

В Зальцбурге во всей своей красе пышно расцвел стиль барокко. Зальцбург — родной город великого Моцарта. И не случайно фронтмен квартета Наталья Тупикова-Мороз назвала свой концерт именно так: «Ночь в Зальцбурге».

Музыка, которая оживает

Вас ждет великолепная по красоте музыка, не только квартетная, но и симфоническая в переложении для струнного квартета, музыкальные сюрпризы. Пока музыканты играют сочинения, а зрители приходят на концерты, музыка и память о композиторе живы.

Моцарт в Зальцбурге

А где-то в Зальцбурге бронзовый Моцарт на Соборной площади слушает музыку, задумчиво подняв лицо к небу. Похоже, он счастлив…

В программе музыка В.-А. Моцарта:

Маленькая ночная серенада (в 4-х частях) G-Dur K. 525

Увертюра к опере «Женитьба Фигаро»

Увертюра к опере «Волшебная флейта»

Симфония № 40, 1 часть (переложение для струнного квартета)

Струнный квартет № 3 G-Dur K. 134

Дуэт для скрипки и альта G-Dur

Исполнители

Лауреат международного телевизионного конкурса канала «Россия-Культура» Квартет 4х4 (2-й сезон).

Лучший струнный квартет проекта Квартет 4х4 (2-й сезон).

Квартет Мелодион под руководством Натальи Тупиковой-Мороз (альт):

Агафия Григорьева (скрипка)

Снежана Пащенко (скрипка)

Савва Григорьев (виолончель)

Мелодион — признан лучшим струнным квартетом проекта телеканала «Россия-Культура» «Квартет 4х4» (2-й сезон), лауреат престижных музыкальных конкурсов в академическом стиле. Обладатель и хранитель традиций русской струнно-смычковой школы Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Особенная манера исполнения

Мелодион — единственный струнный квартет, играющий стоя. Это особое умение, так как скрипки, альт и виолончель находятся в разных плоскостях. Такая манера игры дает музыкантам большую свободу в выражении своего мастерства и эмоций.

Концерт с волшебной атмосферой

Зрители и поклонники квартета знают, что любой концерт с участием Мелодион — это волшебный концерт, заряд живой энергии и слезы радости!

Рекомендации

По-зимнему уютный концерт рекомендован для посещения всей семьей, романтического свидания, а также похода с друзьями. Приходите за настроением!