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Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге
Билеты от 1500₽
Киноафиша Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт в мерцании свечей

Вас ждет ощущение полного погружения в мир гармонии, красоты и музыки. Уход от повседневности и сказочно яркие впечатления… Таинственная зальцбургская ночь, наполненная очарованием музыки. Это настоящее чудо!

Зальцбург — город Моцарта
В Зальцбурге во всей своей красе пышно расцвел стиль барокко. Зальцбург — родной город великого Моцарта. И не случайно фронтмен квартета Наталья Тупикова-Мороз назвала свой концерт именно так: «Ночь в Зальцбурге».

Музыка, которая оживает
Вас ждет великолепная по красоте музыка, не только квартетная, но и симфоническая в переложении для струнного квартета, музыкальные сюрпризы. Пока музыканты играют сочинения, а зрители приходят на концерты, музыка и память о композиторе живы.

Моцарт в Зальцбурге
А где-то в Зальцбурге бронзовый Моцарт на Соборной площади слушает музыку, задумчиво подняв лицо к небу. Похоже, он счастлив…

В программе музыка В.-А. Моцарта:

  • Маленькая ночная серенада (в 4-х частях) G-Dur K. 525
  • Увертюра к опере «Женитьба Фигаро»
  • Увертюра к опере «Волшебная флейта»
  • Симфония № 40, 1 часть (переложение для струнного квартета)
  • Струнный квартет № 3 G-Dur K. 134
  • Дуэт для скрипки и альта G-Dur

Исполнители

  • Лауреат международного телевизионного конкурса канала «Россия-Культура» Квартет 4х4 (2-й сезон).
  • Лучший струнный квартет проекта Квартет 4х4 (2-й сезон).

Квартет Мелодион под руководством Натальи Тупиковой-Мороз (альт):

  • Агафия Григорьева (скрипка)
  • Снежана Пащенко (скрипка)
  • Савва Григорьев (виолончель)

Мелодион — признан лучшим струнным квартетом проекта телеканала «Россия-Культура» «Квартет 4х4» (2-й сезон), лауреат престижных музыкальных конкурсов в академическом стиле. Обладатель и хранитель традиций русской струнно-смычковой школы Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Особенная манера исполнения
Мелодион — единственный струнный квартет, играющий стоя. Это особое умение, так как скрипки, альт и виолончель находятся в разных плоскостях. Такая манера игры дает музыкантам большую свободу в выражении своего мастерства и эмоций.

Концерт с волшебной атмосферой
Зрители и поклонники квартета знают, что любой концерт с участием Мелодион — это волшебный концерт, заряд живой энергии и слезы радости!

Рекомендации
По-зимнему уютный концерт рекомендован для посещения всей семьей, романтического свидания, а также похода с друзьями. Приходите за настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
3 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 1500 ₽
7 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Свидание 1000 свечей
0+
Живая музыка
Свидание 1000 свечей
23 ноября в 18:00 Музей Скрябина
от 1700 ₽
Sunday Jazz Manouche Brunch
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Джаз
Sunday Jazz Manouche Brunch
17 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
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29 июля в 20:30 Jam Club
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