Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

Вас ждет ощущение полного погружения в мир гармонии, красоты и музыки. Уход от повседневности и сказочно яркие впечатления… Таинственная зальцбургская ночь, наполненная очарованием музыки. Это настоящее чудо!
Зальцбург — город Моцарта
В Зальцбурге во всей своей красе пышно расцвел стиль барокко. Зальцбург — родной город великого Моцарта. И не случайно фронтмен квартета Наталья Тупикова-Мороз назвала свой концерт именно так: «Ночь в Зальцбурге».
Музыка, которая оживает
Вас ждет великолепная по красоте музыка, не только квартетная, но и симфоническая в переложении для струнного квартета, музыкальные сюрпризы. Пока музыканты играют сочинения, а зрители приходят на концерты, музыка и память о композиторе живы.
Моцарт в Зальцбурге
А где-то в Зальцбурге бронзовый Моцарт на Соборной площади слушает музыку, задумчиво подняв лицо к небу. Похоже, он счастлив…
В программе музыка В.-А. Моцарта:
Исполнители
Квартет Мелодион под руководством Натальи Тупиковой-Мороз (альт):
Мелодион — признан лучшим струнным квартетом проекта телеканала «Россия-Культура» «Квартет 4х4» (2-й сезон), лауреат престижных музыкальных конкурсов в академическом стиле. Обладатель и хранитель традиций русской струнно-смычковой школы Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Особенная манера исполнения
Мелодион — единственный струнный квартет, играющий стоя. Это особое умение, так как скрипки, альт и виолончель находятся в разных плоскостях. Такая манера игры дает музыкантам большую свободу в выражении своего мастерства и эмоций.
Концерт с волшебной атмосферой
Зрители и поклонники квартета знают, что любой концерт с участием Мелодион — это волшебный концерт, заряд живой энергии и слезы радости!
Рекомендации
По-зимнему уютный концерт рекомендован для посещения всей семьей, романтического свидания, а также похода с друзьями. Приходите за настроением!