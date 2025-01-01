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Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге
Билеты от 1500₽
Киноафиша Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

6+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мелодион приглашает в мир гармонии, красоты и музыки

Это шанс уйти от повседневности и погрузиться в сказочные, яркие впечатления. Таинственная зальцбургская ночь, наполненная очарованием музыки — настоящее чудо!

Зальцбург — родной город великого Моцарта. И не случайно фронтмен Квартета, Наталья Тупикова-Мороз, назвала этот концерт именно так: «Ночь в Зальцбурге». Вас ждет великолепная музыка, не только квартетная, но и симфоническая в переложении для струнного квартета, а также музыкальные сюрпризы.

Пока музыканты играют сочинения, а зрители наслаждаются концертом, музыка и память о композиторе остаются живыми. А где-то в Зальцбурге бронзовый Моцарт на Соборной площади слушает музыку, задумчиво подняв лицо к небу. Похоже, он счастлив...

Программа концерта

В программе — музыка В.-А. Моцарта:

  • Маленькая ночная серенада (в 4-х частях) G-Dur K. 525
  • Увертюра к опере «Женитьба Фигаро»
  • Увертюра к опере «Волшебная флейта»
  • Симфония № 40, 1 часть (переложение для струнного квартета)
  • Струнный квартет № 3 G-Dur K. 134
  • Дуэт для скрипки и альта G-Dur

Исполнители

  • Лауреаты международного телевизионного конкурса канала «Россия-Культура» Квартет 4х4 (2-й сезон), лучший струнный квартет проекта.
  • Струнный квартет МЕЛОДИОН под руководством Натальи Тупиковой-Мороз (альт)
  • Агафия Григорьева (скрипка)
  • Снежана Пащенко (скрипка)
  • Савва Григорьев (виолончель)

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
3 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 1500 ₽
7 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

В ближайшие дни

Разгоны Офлайн
18+
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Разгоны Офлайн
17 августа в 17:00 Standup Club на Трубной
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