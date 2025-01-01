Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

Мелодион приглашает в мир гармонии, красоты и музыки

Это шанс уйти от повседневности и погрузиться в сказочные, яркие впечатления. Таинственная зальцбургская ночь, наполненная очарованием музыки — настоящее чудо!

Зальцбург — родной город великого Моцарта. И не случайно фронтмен Квартета, Наталья Тупикова-Мороз, назвала этот концерт именно так: «Ночь в Зальцбурге». Вас ждет великолепная музыка, не только квартетная, но и симфоническая в переложении для струнного квартета, а также музыкальные сюрпризы.

Пока музыканты играют сочинения, а зрители наслаждаются концертом, музыка и память о композиторе остаются живыми. А где-то в Зальцбурге бронзовый Моцарт на Соборной площади слушает музыку, задумчиво подняв лицо к небу. Похоже, он счастлив...

Программа концерта

В программе — музыка В.-А. Моцарта:

Маленькая ночная серенада (в 4-х частях) G-Dur K. 525

Увертюра к опере «Женитьба Фигаро»

Увертюра к опере «Волшебная флейта»

Симфония № 40, 1 часть (переложение для струнного квартета)

Струнный квартет № 3 G-Dur K. 134

Дуэт для скрипки и альта G-Dur

Исполнители