Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге

Это шанс уйти от повседневности и погрузиться в сказочные, яркие впечатления. Таинственная зальцбургская ночь, наполненная очарованием музыки — настоящее чудо!
Зальцбург — родной город великого Моцарта. И не случайно фронтмен Квартета, Наталья Тупикова-Мороз, назвала этот концерт именно так: «Ночь в Зальцбурге». Вас ждет великолепная музыка, не только квартетная, но и симфоническая в переложении для струнного квартета, а также музыкальные сюрпризы.
Пока музыканты играют сочинения, а зрители наслаждаются концертом, музыка и память о композиторе остаются живыми. А где-то в Зальцбурге бронзовый Моцарт на Соборной площади слушает музыку, задумчиво подняв лицо к небу. Похоже, он счастлив...
Программа концерта
В программе — музыка В.-А. Моцарта:
Исполнители