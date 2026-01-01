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Моцарт на бис
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Моцарт на бис

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О концерте

Фортепианный концерт «Моцарт на бис» с Георгием Маргалиташвили

Приглашаем вас на удивительный фортепианный концерт под названием «Моцарт на бис», который пройдет с участием талантливого пианиста Георгия Маргалиташвили. Этот концерт обещает стать ярким событием в театральной жизни города.

О программе концерта

В программе вечера прозвучат произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, а также новые интерпретации его известных мелодий. Георгий Маргалиташвили, лауреат международных конкурсов, поделится со зрителями своей уникальной трактовкой классики, вводя свежий взгляд на нежные и мощные произведения Моцарта.

О Георгии Маргалиташвили

Георгий — выдающийся пианист, который завоевал признание на международной арене. Его мастерство и эмоции, с которыми он исполняет музыку, не оставят равнодушными ни одного зрителя. За его плечами — множество успешных выступлений на лучших сценах мира.

Почему стоит посетить этот концерт

Концерт «Моцарт на бис» — это не просто прослушивание классической музыки. Это возможность увидеть, как современные исполнители переосмысляют наследие гениального композитора. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника.

Продолжительность концерта составит около двух часов, включая антракт. Билеты уже в продаже, и мы рекомендуем забронировать их заранее, так как концерт обещает собрать множество зрителей.

Примените свои чувства к искусству и насладитесь волшебными звуками Моцарта вместе с Георгием Маргалиташвили!

Купить билет на концерт Моцарт на бис

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