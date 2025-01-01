Моцарт. Маленькая ночная серенада. Паганини. Кампанелла. Чайковский. Лебединое озеро

Симфонический оркестр "Академия Русской Музыки" представит уникальную программу, в которой прозвучит всемирно известная классика. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, Иван Никифорчин, отметит свой мастерство на сцене вместе с талантливой солисткой, скрипачкой Анной Савкиной.
Зрители смогу насладиться шедеврами таких композиторов, как:
29 ноября в Большом зале Консерватории зрителей ждёт настоящий праздник классической музыки! Эта программа обещает одно из самых ярких музыкальных событий, когда мелодии великих композиторов оживут в исполнении великолепного оркестра.
Не упустите шанс насладиться музыкальными шедеврами в исполнении одних из лучших музыкантов! Это событие станет великолепным подарком для всех любителей классической музыки и театрального искусства.