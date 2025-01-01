Моцарт. Маленькая ночная серенада. Паганини. Кампанелла. Чайковский. Лебединое озеро

Музыкальное волшебство под руководством Ивана Никифорчина

Симфонический оркестр "Академия Русской Музыки" представит уникальную программу, в которой прозвучит всемирно известная классика. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, Иван Никифорчин, отметит свой мастерство на сцене вместе с талантливой солисткой, скрипачкой Анной Савкиной.

Программа вечера

Зрители смогу насладиться шедеврами таких композиторов, как:

Вольфганг Амадей Моцарт: "Маленькая ночная серенада" и "Турецкое рондо" из Сонаты для фортепиано №11 ля мажор;

симфоническая поэма "Dance macabre" и "Интродукция и рондо каприччиозо" для скрипки с оркестром; Петр Ильи Чайковский: фрагменты из музыки балета "Лебединое озеро", включая "Танец маленьких лебедей" и "Испанский танец".

Уникальное звучание

29 ноября в Большом зале Консерватории зрителей ждёт настоящий праздник классической музыки! Эта программа обещает одно из самых ярких музыкальных событий, когда мелодии великих композиторов оживут в исполнении великолепного оркестра.

Не упустите шанс насладиться музыкальными шедеврами в исполнении одних из лучших музыкантов! Это событие станет великолепным подарком для всех любителей классической музыки и театрального искусства.