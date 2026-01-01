Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет
Билеты от 2800₽
Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет

12+
О концерте

Вечер музыкальных шедевров в исполнении квартета саксофонов

Приглашаем вас насладиться эксклюзивным концертом, в котором прозвучат шедевры классической музыки в оригинальном исполнении квартета саксофонов. Музыкальные произведения, которые вы услышите, написаны великими композиторами и отражают широкий спектр эмоций и стилей.

Программа концерта

В ходе вечера вы сможете услышать:

  • Лёгкую и жизнерадостную «Маленькую ночную серенаду» Вольфганга Амадея Моцарта, созданную в 1787 году для летних концертов. Интересный факт: в зарождение этого произведения вошли заказы от музыкантов, но имя заказчика не сохранилось.
  • Знаменитую «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена, написанную в 1801 году и посвященную первой любви композитора — графине Джульетте Гвиччарди. Это произведение уже при жизни автора рассматривалось как «фантазия».
  • Завораживающее музыкальное произведение Клода Дебюсси — «Лунный свет», вдохновлённое стихотворением Поля Верлена. Этот номер из «Бергамской сюиты» часто исполняется как самостоятельная композиция.

Исполнители вечера

Концерт будет исполнен квартетом саксофонов «Сирены», в состав которого входят:

  • Валерия Пялова — сопрано-саксофон
  • Юлия Биховец — альт-саксофон
  • Любовь Иванова — тенор-саксофон
  • Ирина Бокий — баритон-саксофон

Что вас ждёт

Не упустите возможность насладиться великолепием музыкальной классики в уникальной интерпретации! Это будет вечер, который подарит вам незабываемые эмоции и создаст атмосферу истинного искусства.

Июль
3 июля пятница
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 2800 ₽

