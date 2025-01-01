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Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет
Билеты от 2800₽
Киноафиша Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет

Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Звуки классики: Концерт с участием квартета саксофонов

На предстоящем концерте прозвучат произведения, которые стали классикой и любимы многими поколениями. Все они написаны великими композиторами и обладают уникальными характеристиками, созданными под влиянием различных обстоятельств. Однако их объединяет одно — гений создателей, неопровержимая популярность у исполнителей и вечная любовь зрителей.

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта

Лёгкая и жизнерадостная серенада Вольфганга Амадея Моцарта, известная как «Маленькая ночная серенада», была написана в августе 1787 года, вскоре после «Свадьбы Фигаро» и перед тремя последними симфониями. Это произведение задумывалось для летних концертов, однако имя заказчика осталось в тайне. Интересно, что из оригинального произведения исчез менуэт, который звучал между первой и второй частями. Тем не менее, сохранившиеся четыре части — Allegro, романс, менуэт и рондо — являются истинным шедевром.

Лунная соната Людвига ван Бетховена

Соната №14 Людвига ван Бетховена, более известная как «Лунная соната», была написана в 1801 году и посвящена графине Джульетте Гвиччарди, первой любви композитора. Сам автор воспринимал своё творение как «сочинение в духе фантазии». Позже музыкальный критик Людвиг Рельштаб сравнил произведение с «лунным светом над Фирвальдштетским озером», что добавило ему ещё большей популярности.

Лунный свет Клода Дебюсси

Тема «лунного света» также привлекала внимание Клода Дебюсси. Его «Лунный свет», входящий в состав «Бергамской сюиты», был написан в 1890 году и часто исполняется как самостоятельное произведение. Эта музыкальная фантазия отразила популярность одноимённого стихотворения выдающегося поэта-символиста Поля Верлена, которое стало своего рода вдохновением для многих композиторов.

Не пропустите уникальное исполнение

Сегодня эти жемчужины музыкальной классики, существующие во множестве транскрипций и переложений, будут представлены в оригинальном исполнении квартета саксофонов. Не упустите возможность насладиться этим неповторимым концертом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 2800 ₽

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