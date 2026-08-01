Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Чайковский. Щелкунчик

Музыка классиков в исполнении квартета саксофонов

В новом концерте прозвучат знакомые и любимые произведения трёх великих композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского. Эти шедевры по-разному отражают характер своих авторов и были написаны в непростых условиях, но всё же их объединяет гений создателей и вечная любовь публики.

Маленькая ночная серенада Моцарта

Лёгкая и жизнерадостная серенада №13 Вольфганга Амадея Моцарта, известная как «Маленькая ночная серенада», была написана в августе 1787 года. Это произведение создано для летних концертов и состоит из четырёх частей: Allegro, романса, менуэта и рондо. Интересно, что композиция была написана на заказ, но имя заказчика не сохранилось. Также в ходе исполнения исчез менуэт между 1-ой и 2-ой частями, что придаёт произведению особый шарм.

Лунная соната Бетховена

Соната №14 Людвига ван Бетховена, написанная в 1801 году и посвящённая его первой любви графине Джульетте Гвиччарди, воспринималась композитором как произведение «в духе фантазии». Позже музыкальный критик Людвиг Рельштаб сравнил её с «лунным светом над Фирвальдштетским озером», и с тех пор она стала известна как «Лунная соната».

Щелкунчик Чайковского

Сюжет «Щелкунчика», первоначально воспринимаемый как оптимистическая детская сказка, полон взрослых смыслов: преданность, предательство, жертвенность и вера в любовь. Музыка Петра Ильича Чайковского к этому балету стала знаковым произведением, быстро завоевавшим популярность. Она существует в множестве аранжировок, и в нашем концерте вы услышите её в исполнении саксофонов, что станет настоящим сюрпризом для публики.

Исполнители вечера

Концерт будет представлен квартетом саксофонов «Сирены», в состав которого входят: