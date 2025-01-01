Меню
Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Чайковский. Щелкунчик
Билеты от 2800₽
Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Чайковский. Щелкунчик

Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Чайковский. Щелкунчик

6+
6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Загадочные шедевры классической музыки в соборе

В предстоящем концерте зрители смогут насладиться произведениями, которые являются настоящими жемчужинами классической музыки. Эти композиции написаны тремя великими композиторами, каждый из которых подарил миру уникальные музыкальные шедевры, вдохновленные различными жизненными обстоятельствами. Несмотря на все различия, их объединяет гениальность создателей и любовь публики, неподвластная времени.

Маленькая ночная серенада Моцарта

Легкая и жизнерадостная серенада №13 Вольфганга Амадея Моцарта, известная как «Маленькая ночная серенада», была написана в августе 1787 года. Это произведение было создано вскоре после «Свадьбы Фигаро» и перед тремя последними симфониями композитора. Серенады в то время часто писались на заказ, однако имя заказчика, к сожалению, не сохранилось. Интересный факт: в изначальном варианте отсутствует менуэт, который ранее звучал между первой и второй частями. Тем не менее, и оставшиеся четыре части (Allegro, романс, менуэт и рондо) являются истинным произведением искусства.

Лунная соната Бетховена

Соната №14 Людвига ван Бетховена, написанная в 1801 году и посвященная его первой любви графине Джульетте Гвиччарди, сама воспринималась автором как сочинение "в духе фантазии". Музыкальный критик Людвиг Рельштаб позднее сравнил это произведение с «лунным светом над Фирвальдштетским озером», благодаря чему оно получило свое известное название — «Лунная соната». Это произведение завораживает своей красотой и глубиной, и занимает важное место в репертуаре классической музыки.

Щелкунчик Чайковского

Сюжет балета «Щелкунчик» на первый взгляд кажется оптимистической детской сказкой, однако за ним скрываются серьезные философские смыслы: преданность и предательство, героическая жертвенность и вера в всепобеждающую любовь. Музыка Петра Ильича Чайковского к этому балету стала новаторской для своего времени и сразу же завоевала признание публики. На сегодняшний день она существует в многочисленных аранжировках, а в нашем концерте вас ждет особый сюрприз — вы услышите её в великолепном исполнении квартета саксофонистов.

18 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽

