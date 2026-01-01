Моцарт. Концерты 20, 21, 27 для фортепиано с оркестром

Виртуозное исполнение классики Моцарта в московском Доме музыки

В Доме музыки зрителей ожидает незабываемый вечер, посвященный крупнейшим произведениям Вольфганга Амадея Моцарта. В исполнении пианистов-виртуозов и оркестра Camerata Komitas прозвучат три фортепианных концерта, включая знаменитые концерты № 20, № 21 и № 27.

Концерт № 20: Драма и радость

Фортепианный концерт № 20, один из самых драматичных в творчестве Моцарта, завершается на оптимистичной мажорной ноте. Этот яркий финал подчеркивает важную идея — даже в моменты жизненных трудностей всегда найдется повод для радости. Партитура концерта была закончена в 1785 году, и уже на следующий день композитор исполнял его в зал казино Мельгруб. Моцарт часто сам выступал как солист, играя партию клавира и дирижируя оркестром, что позволяло ему продемонстрировать свои виртуозные навыки.

Концерт № 21: Свет и жизнерадостность

Всего через неделю после завершения 20-го концерта Моцарт представил концерт № 21 в до-мажоре. Это произведение излучает величие и пронизано жизнерадостным настроением. Искрящаяся фортепианная партия показывает все возможности инструмента и мастерство композитора. Моцарт стремился донести до слушателя блеск и красоту игры на фортепиано, заставляя публику ликует от каждого аккорда.

Это событие обязательно понравится любителям классической музыки и поклонникам творчества Моцарта. Не упустите возможность насладиться шедеврами, которые продолжают вдохновлять зрителей на протяжении веков.