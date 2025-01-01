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Моцарт. Концертные арии
Киноафиша Моцарт. Концертные арии

Моцарт. Концертные арии

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия Моцарта: Концертные арии в Перми

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского приглашает зрителей на уникальный концерт, посвящённый шедеврам великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В программе — концертные арии, которые позволят погрузиться в мир утонченной классической музыки.

Исполнители

Солистка вечера — известная soprano Надежда Павлова, чья выразительная манера исполнения и глубокое понимание музыкального языка Моцарта обещают незабываемые впечатления. Под управлением дирижера Владимира Ткаченко, который славится своим мастерством и вниманием к деталям, программа станет ярким событием театрального сезона.

Интересные факты о Моцарте

Вольфганг Амадей Моцарт — один из самых влиятельных композиторов в истории музыки. Он начал писать музыку в возрасте пяти лет и оставил после себя более 600 произведений, которые до сих пор исполняются по всему миру. Многие из его арий стали настоящими жемчужинами музыкального репертуара.

Не пропустите!

Концерт состоится в ближайшие выходные. Это отличная возможность окунуться в атмосферу классической музыки и насладиться искусством исполнения на высшем уровне. Билеты уже в продаже, не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 10 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

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