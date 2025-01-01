Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром
Киноафиша Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная симфония Моцарта в Мариинском театре

31 октября в зале Стравинского Мариинского театра состоится увлекательный концерт, посвященный творчеству великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Этот музыкальный вечер подарит зрителям возможность насладиться классическими произведениями, которые остаются актуальными и любимыми до сих пор.

Исполняющий коллектив

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством опытных музыкантов представит вниманию зрителей два произведения Моцарта.

В программе

  • Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, KV 364 - это изысканное произведение, сочиненное в 1779 году, удивляет сочетанием мелодичности и сложных гармоний.
  • Симфония № 38 ре мажор, KV 504 («Пражская») - написанная в 1786 году для чешской аудитории, эта симфония отмечена живостью и энергией. Ее премьера состоялась в Праге и навсегда осталась в памяти зрителей.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу великого искусства, где переплетаются страсть, эмоции и виртуозность исполнителей. Концерт начнется в 19:30. Приходите и насладитесь музыкой, которая не оставит равнодушным ни одного истинного ценителя искусства!

Купить билет на концерт Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября пятница
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Вечер старинного русского романса
12+
Классическая музыка
Вечер старинного русского романса
15 ноября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 500 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
13 декабря в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Петербургский камерный хор
6+
Классическая музыка
Петербургский камерный хор
20 октября в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1350 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше