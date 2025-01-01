Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

31 октября в зале Стравинского Мариинского театра состоится увлекательный концерт, посвященный творчеству великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Этот музыкальный вечер подарит зрителям возможность насладиться классическими произведениями, которые остаются актуальными и любимыми до сих пор.
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством опытных музыкантов представит вниманию зрителей два произведения Моцарта.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу великого искусства, где переплетаются страсть, эмоции и виртуозность исполнителей. Концерт начнется в 19:30. Приходите и насладитесь музыкой, которая не оставит равнодушным ни одного истинного ценителя искусства!