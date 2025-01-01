Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

Концертная симфония Моцарта в Мариинском театре

31 октября в зале Стравинского Мариинского театра состоится увлекательный концерт, посвященный творчеству великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Этот музыкальный вечер подарит зрителям возможность насладиться классическими произведениями, которые остаются актуальными и любимыми до сих пор.

Исполняющий коллектив

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством опытных музыкантов представит вниманию зрителей два произведения Моцарта.

В программе

Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, KV 364 - это изысканное произведение, сочиненное в 1779 году, удивляет сочетанием мелодичности и сложных гармоний.

Симфония № 38 ре мажор, KV 504 («Пражская») - написанная в 1786 году для чешской аудитории, эта симфония отмечена живостью и энергией. Ее премьера состоялась в Праге и навсегда осталась в памяти зрителей.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу великого искусства, где переплетаются страсть, эмоции и виртуозность исполнителей. Концерт начнется в 19:30. Приходите и насладитесь музыкой, которая не оставит равнодушным ни одного истинного ценителя искусства!