Моцарт. Концерт для волшебной флейты
Моцарт. Концерт для волшебной флейты

16+
О концерте

Музыка к столетию: концерт по произведениям Моцарта и Чайковского

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвящённый двум великим композиторам — Вольфгангу Амадея Моцарту и Петру Ильичу Чайковскому. В программе прозвучат выдающиеся произведения, которые позволят вам насладиться красотой и глубиной классической музыки.

Программа концерта

  • Моцарт — Концерт № 1 для флейты с оркестром, KV 313
  • Моцарт — Увертюра к опере «Волшебная флейта»
  • Моцарт — Увертюра к опере «Дон Жуан», KV 527
  • Чайковский — Сюита № 4 «Моцартиана»

Исполнители

Дирижёр и солист — Дмитрий Филатов (флейта) выступит вместе с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.

Музыкальная гармония

Оперные увертюры Моцарта отличаются живостью и мелодической роскошью, что позволяет им вполне успешно конкурировать с его симфониями и концертами. Пётр Ильи́ч Чайко́вский, ода которому стала «Моцартиана», считал Моцарта величайшим композитором. В своих словах он неожиданно глубоко и трогательно описывал своё восхищение: «Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости к идеалу, как он».

Сюита Чайковского включает в себя четыре произведения, которые он аранжировал, создавая таким образом новую интерпретацию известных шедевров. Это исполнение даёт ещё один повод открыть для себя непревзойдённую красоту музыки Моцарта.

Октябрь
19 октября понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽
20 октября вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1200 ₽

