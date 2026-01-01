Моцарт. Концерт для волшебной флейты

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвящённый двум великим композиторам — Вольфгангу Амадея Моцарту и Петру Ильичу Чайковскому. В программе прозвучат выдающиеся произведения, которые позволят вам насладиться красотой и глубиной классической музыки.
Дирижёр и солист — Дмитрий Филатов (флейта) выступит вместе с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.
Оперные увертюры Моцарта отличаются живостью и мелодической роскошью, что позволяет им вполне успешно конкурировать с его симфониями и концертами. Пётр Ильи́ч Чайко́вский, ода которому стала «Моцартиана», считал Моцарта величайшим композитором. В своих словах он неожиданно глубоко и трогательно описывал своё восхищение: «Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости к идеалу, как он».
Сюита Чайковского включает в себя четыре произведения, которые он аранжировал, создавая таким образом новую интерпретацию известных шедевров. Это исполнение даёт ещё один повод открыть для себя непревзойдённую красоту музыки Моцарта.