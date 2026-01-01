Моцарт. Концерт для волшебной флейты

Музыка к столетию: концерт по произведениям Моцарта и Чайковского

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвящённый двум великим композиторам — Вольфгангу Амадея Моцарту и Петру Ильичу Чайковскому. В программе прозвучат выдающиеся произведения, которые позволят вам насладиться красотой и глубиной классической музыки.

Программа концерта

Моцарт — Концерт № 1 для флейты с оркестром, KV 313

Моцарт — Увертюра к опере «Волшебная флейта»

Моцарт — Увертюра к опере «Дон Жуан», KV 527

Чайковский — Сюита № 4 «Моцартиана»

Исполнители

Дирижёр и солист — Дмитрий Филатов (флейта) выступит вместе с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.

Музыкальная гармония

Оперные увертюры Моцарта отличаются живостью и мелодической роскошью, что позволяет им вполне успешно конкурировать с его симфониями и концертами. Пётр Ильи́ч Чайко́вский, ода которому стала «Моцартиана», считал Моцарта величайшим композитором. В своих словах он неожиданно глубоко и трогательно описывал своё восхищение: «Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости к идеалу, как он».

Сюита Чайковского включает в себя четыре произведения, которые он аранжировал, создавая таким образом новую интерпретацию известных шедевров. Это исполнение даёт ещё один повод открыть для себя непревзойдённую красоту музыки Моцарта.