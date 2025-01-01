Меню
Моцарт. Концерт для валторны с оркестром
Киноафиша Моцарт. Концерт для валторны с оркестром

Моцарт. Концерт для валторны с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Моцарта для валторны с оркестром № 4 в Мариинском театре

Приглашаем вас на музыкальное событие в Мариинском театре, где раздадут талант и мастерство исполнения. 20 декабря в 19:30 в зале Стравинского прозвучит программа, посвященная величайшему композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.

Исполнители

  • Солист: Александр Афанасьев (валторна)
  • Оркестр: Симфонический оркестр Мариинского театра

Программа концерта

  • Концерт для валторны с оркестром № 4 ми-бемоль мажор, KV 495
  • Симфония № 39 ми-бемоль мажор, KV 543

Это произведение демонстрирует удивительное мастерство Моцарта в работе с оркестровыми инструментами, а валторна, звучащая в руках Александра Афанасьева, наполнит зал волнующими и запоминающимися мелодиями. Не упустите возможность прикоснуться к великому искусству в исполнении мастеров!

Купить билет на концерт Моцарт. Концерт для валторны с оркестром

Декабрь
20 декабря суббота
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

