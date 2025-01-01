Моцарт. Концерт для валторны с оркестром

Концерт Моцарта для валторны с оркестром № 4 в Мариинском театре

Приглашаем вас на музыкальное событие в Мариинском театре, где раздадут талант и мастерство исполнения. 20 декабря в 19:30 в зале Стравинского прозвучит программа, посвященная величайшему композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.

Исполнители

Солист: Александр Афанасьев (валторна)

Оркестр: Симфонический оркестр Мариинского театра

Программа концерта

Концерт для валторны с оркестром № 4 ми-бемоль мажор, KV 495

Симфония № 39 ми-бемоль мажор, KV 543

Это произведение демонстрирует удивительное мастерство Моцарта в работе с оркестровыми инструментами, а валторна, звучащая в руках Александра Афанасьева, наполнит зал волнующими и запоминающимися мелодиями. Не упустите возможность прикоснуться к великому искусству в исполнении мастеров!