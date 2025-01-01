Меню
Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром
6+
О концерте/спектакле

Моцарт: Концерт для кларнета с оркестром в Мариинском театре

29 ноября в Мариинском театре зрители смогут насладиться шедеврами Вольфганга Амадея Моцарта. В этот вечер в зале Стравинского в 19:30 прозвучат два великих произведения композитора.

Исполнители

  • Солист: Иван Столбов (кларнет)
  • Симфонический оркестр Мариинского театра

Программа вечера

Вечер откроется Концертом для кларнета с оркестром ля мажор, KV 622. Это произведение считается одним из лучших в репертуаре кларнета и было написано в 1791 году, за несколько месяцев до смерти композитора.

Затем зрителей ждет одна из самых известных симфоний Моцарта — Симфония № 40 соль минор, KV 550. Эта симфония, написанная в 1788 году, ведет свою историю в числе трех последних симфоний, созданных композитором.

Не упустите возможность прикоснуться к музыкальному наследию Моцарта в исполнении талантливых музыкантов. Это событие обещает быть незабываемым!

Ноябрь
29 ноября суббота
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

