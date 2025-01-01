Моцарт. Концерт для флейты с оркестром

Моцарт в Мариинском театре: Концерт для флейты и Симфония «Юпитер»

29 декабря в Мариинском театре прозвучит великолепная программа, посвященная одному из величайших композиторов всех времен — Вольфгангу Амадею Моцарту. Не пропустите шанс увидеть концерт, который состоится в зале Стравинского в 19:30.

Исполнители

Солистка: София Виланд (флейта)

Симфонический оркестр Мариинского театра

В программе

Концерт для флейты с оркестром № 1 соль мажор, KV 313

Симфония № 41 до мажор, KV 551 («Юпитер»)

Концерт для флейты, написанный в 1778 году, поражает своей мелодичностью и виртуозностью. Он стал важной вехой в репертуаре солистов-флейтистов. Симфония «Юпитер» считается одной из самых высоких точек в симфонической музыке, благодаря своим сложным контрапунктическим структурам и великолепному звучанию.

Не упустите возможность насладиться музыкой Моцарта в исполнении выдающихся музыкантов в роскошной атмосфере Мариинского театра!