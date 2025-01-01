Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт. Концерт для флейты с оркестром
Киноафиша Моцарт. Концерт для флейты с оркестром

Моцарт. Концерт для флейты с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Моцарт в Мариинском театре: Концерт для флейты и Симфония «Юпитер»

29 декабря в Мариинском театре прозвучит великолепная программа, посвященная одному из величайших композиторов всех времен — Вольфгангу Амадею Моцарту. Не пропустите шанс увидеть концерт, который состоится в зале Стравинского в 19:30.

Исполнители

  • Солистка: София Виланд (флейта)
  • Симфонический оркестр Мариинского театра

В программе

  • Концерт для флейты с оркестром № 1 соль мажор, KV 313
  • Симфония № 41 до мажор, KV 551 («Юпитер»)

Концерт для флейты, написанный в 1778 году, поражает своей мелодичностью и виртуозностью. Он стал важной вехой в репертуаре солистов-флейтистов. Симфония «Юпитер» считается одной из самых высоких точек в симфонической музыке, благодаря своим сложным контрапунктическим структурам и великолепному звучанию.

Не упустите возможность насладиться музыкой Моцарта в исполнении выдающихся музыкантов в роскошной атмосфере Мариинского театра!

Купить билет на концерт Моцарт. Концерт для флейты с оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
29 декабря понедельник
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Дудук и орган при свечах. Две стихии
6+
Классическая музыка
Дудук и орган при свечах. Две стихии
7 декабря в 18:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
16 октября в 21:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
12 октября в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше