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Моцарт и Шопен при свечах
Киноафиша Моцарт и Шопен при свечах

Моцарт и Шопен при свечах

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О концерте/спектакле

Вечер классической музыки: «Моцарт и Шопен при свечах»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Моцарт и Шопен при свечах», который пройдет в великолепном зале собора Петрикирхе. Это событие, организованное Amadeus Concerts, обещает погрузить вас в мир бессмертных шедевров двух великих композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Фридерика Шопена.

Музыка двух эпох

На концерте вы услышите величественные и проникновенные сочинения Моцарта в исполнении органа, а также пронзительное, утончённое звучание фортепианных произведений Шопена. Эти композиторы создавали свои произведения в свете свечей, и мы стремимся воссоздать ту самую атмосферу для наших зрителей.

Неповторимая атмосфера

Тысячи свечей, волшебная акустика и величественный зал собора позволят вам на время забыть о повседневной суете и перенестись в другой мир — мир музыки, красоты и вдохновения.

Исполнители

Концерт представят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Они подарят вам незабываемые моменты, наполненные магией музыки.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час без антракта. Не упустите возможность насладиться классикой в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах Моцарт и Шопен при свечах

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