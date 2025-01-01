Вечер классической музыки: «Моцарт и Шопен при свечах»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Моцарт и Шопен при свечах», который пройдет в великолепном зале собора Петрикирхе. Это событие, организованное Amadeus Concerts, обещает погрузить вас в мир бессмертных шедевров двух великих композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Фридерика Шопена.

Музыка двух эпох

На концерте вы услышите величественные и проникновенные сочинения Моцарта в исполнении органа, а также пронзительное, утончённое звучание фортепианных произведений Шопена. Эти композиторы создавали свои произведения в свете свечей, и мы стремимся воссоздать ту самую атмосферу для наших зрителей.

Неповторимая атмосфера

Тысячи свечей, волшебная акустика и величественный зал собора позволят вам на время забыть о повседневной суете и перенестись в другой мир — мир музыки, красоты и вдохновения.

Исполнители

Концерт представят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Они подарят вам незабываемые моменты, наполненные магией музыки.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час без антракта. Не упустите возможность насладиться классикой в уникальной обстановке!