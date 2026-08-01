Моцарт и Шопен. Орган и рояль

Музыкальный поединок в Петрикирхе

В Лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) пройдет концерт цикла «Битва клавиров» от «Амадеус». В программе — сочинения Моцарта и Шопена, которые прозвучат в исполнении органа и рояля.

Это событие призвано не только продемонстрировать мастерство исполнителей, но и подарить зрителям возможность насладиться шедеврами мировой классики. Зрители смогут услышать величественное звучание органа и утонченное исполнение фортепианных произведений.

О концерте

Цикл «Битва клавиров» от «Амадеус» вдохновлен старинной европейской традицией музыкальных поединков. В те далекие времена ведущие мастера искусства соперничали в импровизации, сочинительстве и исполнении музыки, стремясь удивить публику.

Современный формат концерта предлагает зрителям не столько оценивать исполнителей, сколько наслаждаться выдающимися произведениями. Мощное и проникающее исполнение сочинений Моцарта на органе будет contrastировать с пронзительным, изысканным звучанием фортепианных произведений Шопена.

Исполнители

В концерте участвуют ведущие музыканты Санкт-Петербурга, среди которых лауреаты международных конкурсов и солисты известных музыкальных коллективов, включая Мариинский театр и Санкт-Петербургскую филармонию.

Продолжительность

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час.

Это уникальная возможность увидеть и услышать, как такая разная и прекрасная музыка соединяется в одном выступлении. Здесь нет проигравших — побеждает только зритель!