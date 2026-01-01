«Моцарт и Сальери» — опера Н. Римского-Корсакова в НОВАТ

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие в мир зависти, таланта и человеческих страстей. Опера «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова по мотивам пушкинской «Маленькой трагедии» — это глубокое исследование одного из самых разрушительных человеческих пороков.

О чём опера?

Сюжет основан на произведении А.С. Пушкина, где центральным мотивом является зависть — мучительное чувство ремесленника, который ощущает свою неполноценность перед истинным гением. Сальери, одержимый завистью к Моцарту, восхищается его талантом, но в то же время ненавидит его за природную одарённость, которая остаётся недосягаемой для его собственного труда.

Хотя нет исторических доказательств того, что Сальери был виновен в смерти Моцарта, Пушкин в своей пьесе символически приписывает ему роль отравителя, что навсегда оставило этот образ в народной памяти. Опера раскрывает философские вопросы: что важнее в творчестве — гениальное озарение или упорный труд? Способен ли гений на злодейство? Эти вечные вопросы, волновавшие и поэта, и композитора, остаются актуальными и по сей день.

Почему стоит посмотреть?

Глубокая философия : опера затрагивает важнейшие темы зависти, гениальности и человеческих слабостей.

: опера затрагивает важнейшие темы зависти, гениальности и человеческих слабостей. Магия музыки : произведение Римского-Корсакова наполнено великолепной музыкой, которая помогает глубже понять психологию персонажей.

: произведение Римского-Корсакова наполнено великолепной музыкой, которая помогает глубже понять психологию персонажей. Тема, волнующая веками: вопросы, поставленные Пушкиным и Римским-Корсаковым, остаются актуальными в любое время.

Не упустите шанс увидеть одну из самых ярких и глубоких опер в репертуаре НОВАТ.