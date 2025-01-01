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Моцарт и Сальери
Билеты от 1000₽
Киноафиша Моцарт и Сальери

Спектакль Моцарт и Сальери

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ода великим музыкантам

Спектакль «Моцарт и Сальери» представляет собой музыкальную драму по одноименной пьесе А. С. Пушкина из цикла «Маленькие трагедии». В основе постановки лежат личные переживания и внутренние противоречия двух великих композиторов — Амадея Моцарта и Антонио Сальери.

Сюжет и атмосфера

Действие начинается в старинном оперном театре, где объявлен концерт. Зрители ожидают появления великих музыкантов: Амадея Моцарта, «баловня судьбы», и не менее талантливого, но часто затмевшегося фигуры Сальери. Сцена театра — лишь одна сторона их жизни, и по мере разворачивания действия мы переносимся в более интимную реальность этих музыкантов.

Духовные терзания Моцарта и Сальери

Моцарт предстает перед зрителем как сентиментальный гений, отрывисто и задумчиво воспоминающий о своем детстве, играя на детском клавесине, и одновременно являясь объектом своих собственных страхов и суеверий. Он просит слепого музыканта сыграть нечто «из Моцарта», избегает встреч с «черным» человеком, который заказал ему «Реквием». Однако всегда рядом с ним — Антонио Сальери, человек, чьи чувства к Моцарту стали смесью восхищения и разрушительной зависти.

Тема зависти и ревности

Постановка не только ода великим музыкантам, но и тонкий психологический анализ феномена зависти и ревности, проведенный гениальным Пушкиным. Эти эмоции становятся главным двигателем отношений между героями, подрывающим их творческое и человеческое взаимодействие.

Философия спектакля

«Моцарт и Сальери» — это спектакль, который затрагивает не только великие музыкальные судьбы, но и более глубокие философские вопросы о человеческой природе, о месте гения в мире, полном зависти, а также о том, как часто внутренние демоны и личные слабости влияют на создание великого искусства.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Михаил Бубер
Сергей Батов
Илья Мовчан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1000 ₽

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