Уникальная редакция оперы «Моцарт и Сальери»

Приготовьтесь к захватывающему музыкальному поединку гениев! «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше»… «Гений и злодейство — две вещи несовместные»… «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». Эти выдающиеся цитаты взяты из трагедии А.С. Пушкина “Моцарт и Сальери”, и теперь они оживут на сцене в премьере оперы Н.А. Римского-Корсакова.

Уникальная редакция для Москонцерта

Эта опера создана в уникальной редакции, специально разработанной для коллектива Москонцерта. В ней развернётся столкновение двух музыкальных титанов: гениального Моцарта и завистливого Сальери. Вы станете свидетелями детективной истории, исследующей темные глубины человеческой души, такие как зависть, амбиции и хрупкая природа творчества.

Совместный проект ГИТИС и Москонцерта

Постановка оперы «Моцарт и Сальери. ГИТИС-Лаб» является результатом долгосрочного совместного проекта Российского института театрального искусства — ГИТИС и Москонцерта, направленного на создание зрелищного контента и поддержку молодых специалистов в области оперного искусства.

Юбилейный год двух великих авторов

Премьера оперы состоится в юбилейный год двух великих авторов: А.С. Пушкина и Н.А. Римского-Корсакова. В спектакле примут участие Ансамбль солистов Московского хорового театра Бориса Певзнера под художественным руководством Заслуженной артистки России Елены Гречниковой и Государственный квартет имени Глинки.