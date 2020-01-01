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Моцарт и Сальери
Киноафиша Моцарт и Сальери

Спектакль Моцарт и Сальери

Постановка
Новосибирский театр кукол 12+
Режиссер Ролан Боннин
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная трагедия по Пушкину в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет музыкальную трагедию по знаменитой «Маленькой трагедии» Александра Пушкина. История о трагическом соперничестве двух великих музыкантов — Моцарта и Сальери — хорошо знакома многим: загадочная смерть гениального Моцарта и слухи об отравлении, связанные с именем его коллеги и друга Сальери. Но действительно ли всё было так просто?

Сложные вопросы и вечные темы

Сальери был не просто известным музыкантом Вены, но и человеком, которого уважали и почитали. Его считали благородным наставником и мастером своего дела. Почему же он оказался на стороне зависти и ненависти? Почему выбрал путь интриг, а не музыку? Спектакль приглашает зрителей задуматься о природе гениальности и соперничества, об истинной цене успеха и о тех жертвах, которые порой приходится приносить на пути к славе.

Вена — город музыки

Действие разворачивается в музыкальной столице мира — Вене, где сочиняются великие симфонии и оперы. Здесь, на фоне красоты и величия искусства, разгорается драматическое противостояние, разрушающее человеческие души. Это размышление о творчестве, зависти и поиске признания, которые порой становятся опасным оружием в руках тех, кто не готов принять чужой талант.

Почему этот спектакль стоит увидеть?

Постановка Новосибирского театра кукол — это не просто ожившая классическая трагедия, это глубокий философский спектакль о борьбе гения и зависти, о том, как непросто оставаться человеком в мире славы и успеха.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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