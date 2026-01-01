Московские гастроли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова пройдут в МХТ имени А.П. Чехова. Завершится гастроли спектаклем «Моцарт и Сальери», созданным по мотивам произведений А.С. Пушкина в рамках экспериментального проекта «Опыты драматических изучений».

Спектакль представляет собой оригинальный перформанс, в котором участвуют два актёра и один музыкант: Павел Юринов, Андрей Феськов и Владимир Розанов. Они импровизируют, переосмысляя мизансцены и меняя роли, что придаёт каждому показу уникальность. Каждый спектакль может быть остановлен в любой момент или продолжаться «до последнего зрителя».

Режиссёр-постановщик Александра Толстошева отмечает, что актеры обладают выдающимся чувством самоиронии и способны слушать друг друга. Это делает спектакль особенно привлекательным для любителей экспериментального театра и поклонников творчества Пушкина.

Форма и содержание

Спектакль тонко играет с формой: он не имеет фиксированного времени. Каждый показ может быть как «ясным как простая гамма», так и запутанным как «сложная алгебра». Создатели перерабатывают пушкинский текст, воспроизводя его по новому — всё зависит от импровизационного настроя актеров. В этих многообразиях рождается история отношений разных актерских темпераментов и музыкальных структур.

Мнение режиссера

Александра Толстошева говорит: «Меня интересует игровой театр, эта условная формулировка действительно многое объясняет. Я не люблю концепций, я люблю, когда просто играют, чувствуют театр как игру. Главное — это игра, вне зависимости от исследуемых отношений.» Она добавила, что ей повезло работать с уникальными артистами, которые не только блестящие исполнители, но и отличные слушатели с чувством самоиронии.