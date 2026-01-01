Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт и Сальери
Киноафиша Моцарт и Сальери

Моцарт и Сальери

0+
Возраст 0+

О концерте

Выступление Академического большого хора «Мастера хорового пения»

В этом сезоне зрителей ждет необычайное событие: выступление Академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством заслуженного художника России Льва Конторовича. На одной сцене соберется звёздный состав исполнителей, включая Симфонический хор Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр.

Величие классики

В программе выступления — два величайших произведения: Реквием Вольфганга Амадея Моцарта и Реквием Антонио Сальери. Эти композиции оставили глубокий след в истории хорового искусства и до сих пор вызывают восхищение зрителей и музыкантов.

Мастера хорового пения, покорившие престижные сцены мира, представят одухотворенные и возвышенные Реквиемы, которые продемонстрируют уникальное созвучие и высокое мастерство исполнителей. Каждый из этих произведений станет ярким символом величия хорового искусства.

Дирижёры и музыканты

Управлять такой мощной музыкальной силой будут два выдающихся дирижёра: Лев Конторович и Андрей Петренко. Они известны своим умением создавать неповторимую атмосферу на сцене, а также взаимодействовать с артистами и зрителями.

Это событие — настоящая находка для любителей музыки и театра. Не упустите возможность насладиться великолепием живого исполнения и объединяющей силой хорового пения.

Купить билет на концерт Моцарт и Сальери

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Медвежонок просыпается
0+
Классическая музыка
Медвежонок просыпается
29 марта в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Флейты мира
Классическая музыка
Флейты мира
17 октября в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Kunteynir
18+
Хип-хоп
Kunteynir
18 апреля в 18:00 Ставников
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше