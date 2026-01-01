Моцарт и Сальери

Выступление Академического большого хора «Мастера хорового пения»

В этом сезоне зрителей ждет необычайное событие: выступление Академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством заслуженного художника России Льва Конторовича. На одной сцене соберется звёздный состав исполнителей, включая Симфонический хор Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр.

Величие классики

В программе выступления — два величайших произведения: Реквием Вольфганга Амадея Моцарта и Реквием Антонио Сальери. Эти композиции оставили глубокий след в истории хорового искусства и до сих пор вызывают восхищение зрителей и музыкантов.

Мастера хорового пения, покорившие престижные сцены мира, представят одухотворенные и возвышенные Реквиемы, которые продемонстрируют уникальное созвучие и высокое мастерство исполнителей. Каждый из этих произведений станет ярким символом величия хорового искусства.

Дирижёры и музыканты

Управлять такой мощной музыкальной силой будут два выдающихся дирижёра: Лев Конторович и Андрей Петренко. Они известны своим умением создавать неповторимую атмосферу на сцене, а также взаимодействовать с артистами и зрителями.

Это событие — настоящая находка для любителей музыки и театра. Не упустите возможность насладиться великолепием живого исполнения и объединяющей силой хорового пения.