Концерт-спектакль «Моцарт и Сальери» в Новосибирской Консерватории

Приглашаем вас на уникальное событие, посвященное 270-летию со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт-спектакль «Моцарт и Сальери» пройдет в фойе Большого зала.

Исполнители

Студенческий Молодежный Камерный оркестр

Вокальный ансамбль Voices Immersion

Солисты: Анна Александрова (фортепиано) Мария Полянская (гобой)

Художественное слово – артисты «Первого театра»: Владислав Аксенов, Кирилл Шевелев

О спектакле

Этот уникальный творческий проект Студенческого научно-творческого общества — удивительное слияние музыкального и драматического искусств. Постановка трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» в сочетании с музыкальными произведениями Моцарта создает глубокое погружение в мир великого композитора. Здесь вы сможете исследовать вечные вопросы таланта и искусства.

На концерте вас ждет особая атмосфера, способная по-новому осветить творческий путь Моцарта и его взаимоотношения с современниками. Это идеальная возможность для всех ценителей классической музыки и театрального искусства стать частью незабываемого вечера в память о великом мастере.

Программа мероприятия

В.А. Моцарт. Симфония № 25, I часть

В.А. Моцарт. Струнный квинтет g-moll, I часть

В.А. Моцарт. Фортепианный концерт № 23, II часть

В.А. Моцарт. Симфония № 40, III часть

В.А. Моцарт. Lacrimosa

А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и театром в этот особенный вечер!