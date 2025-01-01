Приглашаем вас на уникальное событие, посвященное 270-летию со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт-спектакль «Моцарт и Сальери» пройдет в фойе Большого зала.
Этот уникальный творческий проект Студенческого научно-творческого общества — удивительное слияние музыкального и драматического искусств. Постановка трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» в сочетании с музыкальными произведениями Моцарта создает глубокое погружение в мир великого композитора. Здесь вы сможете исследовать вечные вопросы таланта и искусства.
На концерте вас ждет особая атмосфера, способная по-новому осветить творческий путь Моцарта и его взаимоотношения с современниками. Это идеальная возможность для всех ценителей классической музыки и театрального искусства стать частью незабываемого вечера в память о великом мастере.
Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и театром в этот особенный вечер!