«Моцарт и Сальери» Николая Римского-Корсакова и «Пир во время чумы» Цезаря Кюи

Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает вас на уникальный спектакль «Моцарт и Сальери. Пир во время чумы», основанный на произведении, которое рассматривается как глубокая философская дискуссия о гениальности, таланте, зависти и судьбе.

О театре

Башкирский государственный театр оперы и балета — одно из ведущих культурных учреждений Уфы. Основанный в 1938 году, он славится богатой историей премьер опер и балетов как русской, так и зарубежной классики. Здание театра, построенное с 1909 по 1920 год, изначально открывалось как Аксаковский народный дом и вновь открылось в 2014 году после серьезной реконструкции.

Сюжет спектакля

Спектакль включает в себя две оперы: «Моцарт и Сальери» Николая Римского-Корсакова и «Пир во время чумы» Цезаря Кюи. Эти камерные, но вместе с тем зрелищные произведения основаны на известных «Маленьких трагедиях» А.С. Пушкина.

Режиссер Рустэм Галеев подчеркивает множество связующих элементов между произведениями. Кроме общего литературного первоисточника, их объединяет идеологическая близость композиторов – членов творческого объединения «Могучая кучка», а также глубокие внутренние музыкальные и драматургические связи. В спектакле опера Кюи помещена внутрь оперы Римского-Корсакова, что позволяет лучше раскрыть тему нравственного выбора перед лицом смерти.

Темы и проблемы

Спектакль поднимает сложные вопросы выбора и моральной ответственности. Как говорит один из персонажей: «Если через какое-то время меня не станет, то зачем тогда совесть, Бог...? Позволено ли всё, если дальше ничего нет...?». Он предлагает зрителю задуматься о том, как каждый из нас ведет себя в сложные моменты жизни.

Каждое произведение предлагает свой жизненный сценарий: либо человек упускает из виду основные ценности и стремится насладиться последними моментами счастья, либо, как Моцарт, идет из жизни, оставляя после себя бессмертное произведение, такое как «Реквием». Заключительная часть спектакля завершает исполнение «Lacrimosa», что подчеркивает значимость выбора и последствий, связанных с ним.

Не упустите возможность посетить этот глубокий и многослойный спектакль, который заставляет задуматься о главных вопросах бытия.