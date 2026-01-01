Моцарт-гала в Мариинском театре

В этом году Мариинский театр отмечает 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. В честь этого события состоится уникальный гала-концерт, на котором зрители смогут насладиться величественными произведениями великого композитора.

Исполнители вечера

Изабелла Андриасян

Антонина Весенина

Анастасия Калагина

Сара Оганесян

Дарья Росицкая

Дмитрий Григорьев

Концерт сопровождает неповторимый Юрий Кокко на фортепиано, который добавит особую нотку к вечеру, исполнив знаковые композиции Моцарта.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает подарить незабываемые эмоции и вновь открыть для себя творчество одного из самых влиятельных композиторов в истории классической музыки.