Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт-гала
6+
О концерте

Моцарт-гала в Мариинском театре

В этом году Мариинский театр отмечает 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. В честь этого события состоится уникальный гала-концерт, на котором зрители смогут насладиться величественными произведениями великого композитора.

Исполнители вечера

  • Изабелла Андриасян
  • Антонина Весенина
  • Анастасия Калагина
  • Сара Оганесян
  • Дарья Росицкая
  • Дмитрий Григорьев

Концерт сопровождает неповторимый Юрий Кокко на фортепиано, который добавит особую нотку к вечеру, исполнив знаковые композиции Моцарта.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает подарить незабываемые эмоции и вновь открыть для себя творчество одного из самых влиятельных композиторов в истории классической музыки.

Купить билет на концерт Моцарт-гала

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Гоша Куценко и группа ГК
6+
Живая музыка
Гоша Куценко и группа ГК
10 апреля в 22:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
24 марта в 20:50 Синий Пушкин
Билеты
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
1 апреля в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше