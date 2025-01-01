Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Моцарт. Фортепианные концерты. Вечер II
Моцарт. Фортепианные концерты. Вечер II
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Моцарт. Фортепианные концерты. Вечер II
Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября
воскресенье
19:30
Мариинский-2
Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
Купить билеты
16 ноября
воскресенье
19:30
Мариинский-2
Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Джаз
Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band
30 сентября в 20:00
Noisy River
от 700 ₽
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
1 октября в 19:00
Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
7 октября в 20:00
Поправка
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667