Моцарт. Фантазия. Концерт. Реквием. Иван Никифорчин, Жуй Мин, АРМ, Intrada

12 ноября в Московской консерватории состоится концерт, посвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. В уникальной атмосфере Большого зала зрители смогут насладиться произведениями одного из величайших композиторов в истории классической музыки.
Концерт будет состоять из двух отделений:
Солистом выступит талантливый пианист Жуй Мин. Вокальный ансамбль INTRADA и Симфоническая капелла «Академия Русской Музыки» также примут участие в исполнении. Дирижер — Иван Никифорчин.
Общая продолжительность концерта составит 90 минут, что позволит зрителям погрузиться в мир волшебной музыки Моцарта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!