Моцарт. Фантазия. Концерт. Реквием. Иван Никифорчин, Жуй Мин, АРМ, Intrada

Концерт, посвященный Моцарту в Московской консерватории

12 ноября в Московской консерватории состоится концерт, посвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. В уникальной атмосфере Большого зала зрители смогут насладиться произведениями одного из величайших композиторов в истории классической музыки.

Программа исполнения

Концерт будет состоять из двух отделений:

I отделение: Фантазия ре минор, K. 397 — сочинение, в котором импровизационная свобода соединяется с тонким лиризмом Концерт для фортепиано с оркестром № 20, K. 466 — одно из самых эмоционально насыщенных произведений Моцарта, полное живых мелодий и драматических контрастов

II отделение: Реквием ре минор, K. 626 — незавершенное произведение, написанное в последние месяцы жизни композитора, которое стало музыкальным символом вечной темы жизни и смерти



Исполнители

Солистом выступит талантливый пианист Жуй Мин. Вокальный ансамбль INTRADA и Симфоническая капелла «Академия Русской Музыки» также примут участие в исполнении. Дирижер — Иван Никифорчин.

Продолжительность концерта

Общая продолжительность концерта составит 90 минут, что позволит зрителям погрузиться в мир волшебной музыки Моцарта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!