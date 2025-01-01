Меню
Моцарт. Фантазия. Концерт. Реквием. Иван Никифорчин, Жуй Мин, АРМ, Intrada
Моцарт. Фантазия. Концерт. Реквием. Иван Никифорчин, Жуй Мин, АРМ, Intrada

Моцарт. Фантазия. Концерт. Реквием. Иван Никифорчин, Жуй Мин, АРМ, Intrada

О концерте/спектакле

Концерт, посвященный Моцарту в Московской консерватории

12 ноября в Московской консерватории состоится концерт, посвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. В уникальной атмосфере Большого зала зрители смогут насладиться произведениями одного из величайших композиторов в истории классической музыки.

Программа исполнения

Концерт будет состоять из двух отделений:

  • I отделение:
    • Фантазия ре минор, K. 397 — сочинение, в котором импровизационная свобода соединяется с тонким лиризмом
    • Концерт для фортепиано с оркестром № 20, K. 466 — одно из самых эмоционально насыщенных произведений Моцарта, полное живых мелодий и драматических контрастов
  • II отделение:
    • Реквием ре минор, K. 626 — незавершенное произведение, написанное в последние месяцы жизни композитора, которое стало музыкальным символом вечной темы жизни и смерти

Исполнители

Солистом выступит талантливый пианист Жуй Мин. Вокальный ансамбль INTRADA и Симфоническая капелла «Академия Русской Музыки» также примут участие в исполнении. Дирижер — Иван Никифорчин.

Продолжительность концерта

Общая продолжительность концерта составит 90 минут, что позволит зрителям погрузиться в мир волшебной музыки Моцарта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

12 ноября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 1500 ₽

