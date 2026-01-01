Моцарт. Дон Жуан

Магия оперы «Дон Жуан» в Концертном зале Зарядье

Государственный академический хоровой капелла России имени А. А. Юрлова и Московский государственный симфонический оркестр представляют оперу В. А. Моцарта «Дон Жуан». Это произведение, состоящее из двух действий и десяти картин, основано на либретто Л. да Понте по пьесе А. де Саморы.

В ролях

Дон Жуан — Ильдар Абдразаков (бас)

Командор — Алексей Тихомиров (бас)

Донна Анна — Надежда Павлова (сопрано)

Лепорелло — информация будет объявлена дополнительно

Дон Оттавио — Аарон Годфри-Майес (тенор)

Донна Эльвира — информация будет объявлена дополнительно

Церлина — Мария Селеверстова (сопрано)

Мазетто — информация будет объявлена дополнительно

Сюжет и интрига

В центре оперы — легенда о Дон Жуане, экстравагантном, смелом и ловком соблазнителе. Моцарт создал эту музыку в 1787 году по заказу театра в Праге, где и состоялась премьера 29 октября. Образ Дон Жуана в исполнении Моцарта — это совершение злодеяний и одновременно облагораживание его образа, что придаёт произведению многослойность и глубину.

Персонажи и их роли

Каждый персонаж оперы играет важную роль в событиях, разворачивающихся вокруг Дон Жуана. Лепорелло — его неотъемлемый спутник, Донна Анна и страстная Эльвира вносят свои эмоциональные штрихи в повествование. Кокетливая Церлина и её жених Мазетто также олицетворяют традиционные ценности, которые Дон Жуан игнорирует.

Сцены и настроение

Опера сочетает элементы серьезной и комической драмы, создавая яркое отображение человеческих эмоций — от веселья до ужаса. Действие проходит на фоне праздника в доме Дон Жуана, ночных маскарадов и пугающих встреч на кладбище. Моцарт умело объединяет смешное, драматическое и трагическое в одном произведении, что позволяет зрителю увидеть весь спектр человеческих чувств.

Наследие «Дон Жуана»

Опера «Дон Жуан» является шедевром, который сохранил свою актуальность и воздействие до наших дней. Это произведение стало основой для изучения оперного искусства и оставило значительный след в музыкальной культуре. Как отметил Гёте, оказывая своему другу Шиллеру, «смерть Моцарта закрывает двери к подобным достижениям в опере».