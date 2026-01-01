Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Моцарт. Дон Жуан
Билеты от 3500₽
Киноафиша Моцарт. Дон Жуан

Моцарт. Дон Жуан

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Магия оперы «Дон Жуан» в Концертном зале Зарядье

Государственный академический хоровой капелла России имени А. А. Юрлова и Московский государственный симфонический оркестр представляют оперу В. А. Моцарта «Дон Жуан». Это произведение, состоящее из двух действий и десяти картин, основано на либретто Л. да Понте по пьесе А. де Саморы.

В ролях

  • Дон Жуан — Ильдар Абдразаков (бас)
  • Командор — Алексей Тихомиров (бас)
  • Донна Анна — Надежда Павлова (сопрано)
  • Лепорелло — информация будет объявлена дополнительно
  • Дон Оттавио — Аарон Годфри-Майес (тенор)
  • Донна Эльвира — информация будет объявлена дополнительно
  • Церлина — Мария Селеверстова (сопрано)
  • Мазетто — информация будет объявлена дополнительно

Сюжет и интрига

В центре оперы — легенда о Дон Жуане, экстравагантном, смелом и ловком соблазнителе. Моцарт создал эту музыку в 1787 году по заказу театра в Праге, где и состоялась премьера 29 октября. Образ Дон Жуана в исполнении Моцарта — это совершение злодеяний и одновременно облагораживание его образа, что придаёт произведению многослойность и глубину.

Персонажи и их роли

Каждый персонаж оперы играет важную роль в событиях, разворачивающихся вокруг Дон Жуана. Лепорелло — его неотъемлемый спутник, Донна Анна и страстная Эльвира вносят свои эмоциональные штрихи в повествование. Кокетливая Церлина и её жених Мазетто также олицетворяют традиционные ценности, которые Дон Жуан игнорирует.

Сцены и настроение

Опера сочетает элементы серьезной и комической драмы, создавая яркое отображение человеческих эмоций — от веселья до ужаса. Действие проходит на фоне праздника в доме Дон Жуана, ночных маскарадов и пугающих встреч на кладбище. Моцарт умело объединяет смешное, драматическое и трагическое в одном произведении, что позволяет зрителю увидеть весь спектр человеческих чувств.

Наследие «Дон Жуана»

Опера «Дон Жуан» является шедевром, который сохранил свою актуальность и воздействие до наших дней. Это произведение стало основой для изучения оперного искусства и оставило значительный след в музыкальной культуре. Как отметил Гёте, оказывая своему другу Шиллеру, «смерть Моцарта закрывает двери к подобным достижениям в опере».

Купить билет на концерт Моцарт. Дон Жуан

Помощь с билетами
Июль
3 июля пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 3500 ₽

В ближайшие дни

ТопФест
6+
Фестиваль

ТопФест

12 июня в 18:00 Большая спортивная арена «Лужники»
от 1500 ₽
Инструментал джаз
6+
Джаз

Инструментал джаз

30 мая в 19:00 Jam Club
от 3500 ₽
Фантине. Трибьют Уитни Хьюстон
12+
Джаз Кавер

Фантине. Трибьют Уитни Хьюстон

16 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше