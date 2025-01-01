Спектакль Моцарт. Дон Жуан

Шедевр Моцарта в Эрмитажном театре

Эрмитажный театр приглашает зрителей на незабываемый спектакль «Дон Жуан», который прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. В постановке примут участие солисты ведущих театров города, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Вечные вопросы о Дон Жуане

Легенда о дерзком искусителе продолжает будоражить умы авторов и публики на протяжении многих столетий. Гениальная музыка Моцарта предоставляет постановщикам и зрителям широкие возможности для интерпретации вечного сюжета. Что же такое Дон Жуан на самом деле? Это беспринципный злодей или бесстрашный борец с закостенелостью и морализмом? Новый спектакль в режиссуре Ирины Фокиной предлагает свои ответы на эти вопросы.

Новая интерпретация классики

В постановке вас ждут великолепные голоса молодых артистов, роскошные костюмы и лаконичные декорации, что создаст уникальную атмосферу. «Дон Жуан» продолжает серию спектаклей, созданных специально для Эрмитажного театра, и художественный руководитель Сергей Стадлер не случайно выбрал именно это произведение. Опера «Дон Жуан» является ровесницей театра и прекрасно вписывается в его историческое пространство.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события и насладиться шедевром Моцарта в уникальной интерпретации!