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Моцарт. Дон Жуан
Киноафиша Моцарт. Дон Жуан

Спектакль Моцарт. Дон Жуан

Постановка
Эрмитажный театр 12+
Режиссер Ирина Фокина
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Шедевр Моцарта в Эрмитажном театре

Эрмитажный театр приглашает зрителей на незабываемый спектакль «Дон Жуан», который прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. В постановке примут участие солисты ведущих театров города, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Вечные вопросы о Дон Жуане

Легенда о дерзком искусителе продолжает будоражить умы авторов и публики на протяжении многих столетий. Гениальная музыка Моцарта предоставляет постановщикам и зрителям широкие возможности для интерпретации вечного сюжета. Что же такое Дон Жуан на самом деле? Это беспринципный злодей или бесстрашный борец с закостенелостью и морализмом? Новый спектакль в режиссуре Ирины Фокиной предлагает свои ответы на эти вопросы.

Новая интерпретация классики

В постановке вас ждут великолепные голоса молодых артистов, роскошные костюмы и лаконичные декорации, что создаст уникальную атмосферу. «Дон Жуан» продолжает серию спектаклей, созданных специально для Эрмитажного театра, и художественный руководитель Сергей Стадлер не случайно выбрал именно это произведение. Опера «Дон Жуан» является ровесницей театра и прекрасно вписывается в его историческое пространство.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события и насладиться шедевром Моцарта в уникальной интерпретации!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 1100 ₽

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