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Моцарт для детей
Билеты от 2500₽
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Моцарт для детей

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Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт для самых маленьких: Музыкальное путешествие с Моцартом

Приглашаем вас на уникальный концерт для самых маленьких зрителей, который пройдет в сердце Москвы! Под звуки великого венского классика, Вольфганга Амадея Моцарта, дети смогут погрузиться в мир музыки и радости.

Детский камерный уголок

Концертный зал имени Архиповой преобразится в уютное пространство, наполненное детскими улыбками и праздничной атмосферой. Здесь вас ждут не только живые музыкальные произведения, но и интерактивные элементы, которые помогут детям лучше воспринимать музыку через движения.

Интерактивы для юных меломанов

Для самых маленьких участников, которые только начинают познавать мир, будет подготовлен мягкий ковер. Это идеальное место для ползания и участия в интерактивах вместе с родителями. Малыши смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в процессе!

Подробности концерта

Продолжительность мероприятия составит 50 минут, а рекомендованный возраст для участия – от 0 до 6 лет. Этот концерт станет не только увлекательным, но и познавательным опытом для ваших детей!

Не упустите возможность подарить вашему малышу незабываемые минуты радости и творчества. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
11:00 от 2500 ₽

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