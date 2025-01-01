Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт. Болеро. Банкет. Вечер одноактных балетов
Киноафиша Моцарт. Болеро. Банкет. Вечер одноактных балетов

Спектакль Моцарт. Болеро. Банкет. Вечер одноактных балетов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Одноактные балеты: "Моцарт", "Болеро" и "Банкет"

Моцарт

На музыку: В. А. Моцарта
Продолжительность: 1 час

Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко
Дирижёр-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Андрей Лебедев
Дирижёр: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский
Хормейстер: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Игорь Шведов
Художник-сценограф, автор видеоконтента: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова
Художник по костюмам: Анна Арутюнова

В основе балета — три великие оперы Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан» и «Волшебная флейта». Эти произведения представлены как три пути к единому, а «Реквием» становится загадкой всей жизни. Постановка приглашает зрителей увидеть композитора не снаружи, а изнутри, когда он становится частью своих персонажей. Это увлекательное погружение в мир Моцарта будет интересно не только любителям музыки, но и всем, кто ценит искусство.

Болеро

На музыку: М. Равеля
Продолжительность: 16 минут

Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко
Дирижёр-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Андрей Лебедев
Дирижёр: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский
Художник-сценограф, автор видеоконтента: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова
Художник по костюмам: Анна Арутюнова

Балет «Болеро» — посвящение Морису Бежару, первому постановщику известного произведения Равеля. Постановка полна величия и мистики, перенесет зрителей в мир священного танца. В каждом выступлении танцоры передают свои эмоции, создавая уникальную гармонию. Как говорил сам Равель: «Произведение существует благодаря танцовщику», и это ощущение станет ключевым моментом в спектакле.

Банкет

На музыку: Джо Кокера, Астора Пьяццоллы, Бейонсе, T-Bone Burnett, группы W/, Евы Кэссиди
Продолжительность: 25 минут

Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко
Художник-постановщик: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова
Идея грима: Анна Федина

«Банкет» — это светский раут без слов, насыщенный ритмичными современными мелодиями. В центре событий — банкетный стол, где собрались гости на незабываемый вечер. Яркие танцевальные номера, включая энергичный танец официанток и завораживающее танго, не оставят зрителей равнодушными. Эта постановка покорит своими мелодиями и хореографическими решениями.

Премьера "Банкета" состоялась 15 апреля 2012 года.

Купить билет на спектакль Моцарт. Болеро. Банкет. Вечер одноактных балетов

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
2 декабря вторник
18:30
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽

В ближайшие дни

Двенадцать месяцев
6+
Детский Музыка
Двенадцать месяцев
10 января в 13:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Контакт
12+
Пластический
Контакт
11 октября в 14:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Евгений Онегин
16+
Драма
Евгений Онегин
2 ноября в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше