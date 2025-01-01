Спектакль Моцарт. Болеро. Банкет. Вечер одноактных балетов

На музыку: В. А. Моцарта
Продолжительность: 1 час
Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко
Дирижёр-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Андрей Лебедев
Дирижёр: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский
Хормейстер: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Игорь Шведов
Художник-сценограф, автор видеоконтента: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова
Художник по костюмам: Анна Арутюнова
В основе балета — три великие оперы Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан» и «Волшебная флейта». Эти произведения представлены как три пути к единому, а «Реквием» становится загадкой всей жизни. Постановка приглашает зрителей увидеть композитора не снаружи, а изнутри, когда он становится частью своих персонажей. Это увлекательное погружение в мир Моцарта будет интересно не только любителям музыки, но и всем, кто ценит искусство.
На музыку: М. Равеля
Продолжительность: 16 минут
Балет «Болеро» — посвящение Морису Бежару, первому постановщику известного произведения Равеля. Постановка полна величия и мистики, перенесет зрителей в мир священного танца. В каждом выступлении танцоры передают свои эмоции, создавая уникальную гармонию. Как говорил сам Равель: «Произведение существует благодаря танцовщику», и это ощущение станет ключевым моментом в спектакле.
На музыку: Джо Кокера, Астора Пьяццоллы, Бейонсе, T-Bone Burnett, группы W/, Евы Кэссиди
Продолжительность: 25 минут
Идея грима: Анна Федина
«Банкет» — это светский раут без слов, насыщенный ритмичными современными мелодиями. В центре событий — банкетный стол, где собрались гости на незабываемый вечер. Яркие танцевальные номера, включая энергичный танец официанток и завораживающее танго, не оставят зрителей равнодушными. Эта постановка покорит своими мелодиями и хореографическими решениями.
Премьера "Банкета" состоялась 15 апреля 2012 года.