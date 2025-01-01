Спектакль Моцарт. Болеро. Банкет. Вечер одноактных балетов

Одноактные балеты: "Моцарт", "Болеро" и "Банкет"

Моцарт

На музыку: В. А. Моцарта

Продолжительность: 1 час

Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко

Дирижёр-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Андрей Лебедев

Дирижёр: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский

Хормейстер: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Игорь Шведов

Художник-сценограф, автор видеоконтента: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова

Художник по костюмам: Анна Арутюнова

В основе балета — три великие оперы Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан» и «Волшебная флейта». Эти произведения представлены как три пути к единому, а «Реквием» становится загадкой всей жизни. Постановка приглашает зрителей увидеть композитора не снаружи, а изнутри, когда он становится частью своих персонажей. Это увлекательное погружение в мир Моцарта будет интересно не только любителям музыки, но и всем, кто ценит искусство.

Болеро

На музыку: М. Равеля

Продолжительность: 16 минут

Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко

Дирижёр-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Андрей Лебедев

Дирижёр: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский

Художник-сценограф, автор видеоконтента: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова

Художник по костюмам: Анна Арутюнова

Балет «Болеро» — посвящение Морису Бежару, первому постановщику известного произведения Равеля. Постановка полна величия и мистики, перенесет зрителей в мир священного танца. В каждом выступлении танцоры передают свои эмоции, создавая уникальную гармонию. Как говорил сам Равель: «Произведение существует благодаря танцовщику», и это ощущение станет ключевым моментом в спектакле.

Банкет

На музыку: Джо Кокера, Астора Пьяццоллы, Бейонсе, T-Bone Burnett, группы W/, Евы Кэссиди

Продолжительность: 25 минут

Автор идеи, режиссёр и балетмейстер-постановщик: заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко

Художник-постановщик: заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова

Идея грима: Анна Федина

«Банкет» — это светский раут без слов, насыщенный ритмичными современными мелодиями. В центре событий — банкетный стол, где собрались гости на незабываемый вечер. Яркие танцевальные номера, включая энергичный танец официанток и завораживающее танго, не оставят зрителей равнодушными. Эта постановка покорит своими мелодиями и хореографическими решениями.

Премьера "Банкета" состоялась 15 апреля 2012 года.