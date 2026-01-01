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Моцарт, Бах, Россини
Киноафиша Моцарт, Бах, Россини

Моцарт, Бах, Россини

6+
Возраст 6+

О концерте

Звучание классики в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет концерт СПб ГАСО, в программе которого представлены произведения величайших композиторов—Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Джоаккино Россини. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа концерта

Концерт откроется знаменитой увертюрой к опере Севильский цирюльник Россини. Эта музыка окутана радостью жизни и наполнена энергией и юмором.

Затем зрители услышат два шедевра Баха: концерты для двух скрипок и для скрипки с гобоем. Эти произведения представляют собой образцы барочной музыки и являются одними из самых прекрасных произведений своего времени.

Завершит концерт Симфония № 40 Моцарта — одно из самых известных и влиятельных произведений классической музыки, музыка которого способна вдохновлять на протяжении веков.

Исполнители

Концерт под управлением дирижера Алексея Ньяги обещает стать ярким событием театральной жизни города. Не пропустите возможность насладиться великолепием классической музыки в исполнении Санкт-Петербургского Государственного академического симфонического оркестра.

На концерте будет антракт, что даст возможность зрителям насладиться атмосферой и поделиться впечатлениями.

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41

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