Моцарт, Бах, Гайдн

Концерт Санкт-Петербургского ГАСО: Музыка барокко и классицизма

В Санкт-Петербурге пройдет концерт Санкт-Петербургского Государственного Академического Симфонического Оркестра (СПб ГАСО), посвященный творчеству великих композиторов барокко и классицизма. В программе — произведения Генделя, Баха, Моцарта и Гайдна. Дирижировать будет Сергей Федосеев.

Программа концерта

Концерт порадует любителей классической музыки и поклонников указанных композиторов. Вы услышите:

Гендель: Concerto grosso — произведение, известное своим изобретательным чередованием патетики, лирики и игривой танцевальности.

Concerto grosso — произведение, известное своим изобретательным чередованием патетики, лирики и игривой танцевальности. Бах: «Шутка» — одна из самых знаменитых виртуозных пьес для флейты с оркестром.

«Шутка» — одна из самых знаменитых виртуозных пьес для флейты с оркестром. Моцарт: Andante для флейты с оркестром — нежное и обворожительное произведение.

Andante для флейты с оркестром — нежное и обворожительное произведение. Гайдн: Симфония № 94 «Сюрприз» — одно из самых гармоничных творений Гайдна, отмеченное известным ударом литавр.

Дополнительная информация

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении одного из лучших оркестров страны.