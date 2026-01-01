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Моцарт, Бах, Гайдн
Киноафиша Моцарт, Бах, Гайдн

Моцарт, Бах, Гайдн

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Санкт-Петербургского ГАСО: Музыка барокко и классицизма

В Санкт-Петербурге пройдет концерт Санкт-Петербургского Государственного Академического Симфонического Оркестра (СПб ГАСО), посвященный творчеству великих композиторов барокко и классицизма. В программе — произведения Генделя, Баха, Моцарта и Гайдна. Дирижировать будет Сергей Федосеев.

Программа концерта

Концерт порадует любителей классической музыки и поклонников указанных композиторов. Вы услышите:

  • Гендель: Concerto grosso — произведение, известное своим изобретательным чередованием патетики, лирики и игривой танцевальности.
  • Бах: «Шутка» — одна из самых знаменитых виртуозных пьес для флейты с оркестром.
  • Моцарт: Andante для флейты с оркестром — нежное и обворожительное произведение.
  • Гайдн: Симфония № 94 «Сюрприз» — одно из самых гармоничных творений Гайдна, отмеченное известным ударом литавр.

Дополнительная информация

Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении одного из лучших оркестров страны.

Купить билет на концерт Моцарт, Бах, Гайдн

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В других городах
Ноябрь
8 ноября воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41

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