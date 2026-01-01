Моцарт, Бах, Гайдн

В Санкт-Петербурге пройдет концерт Санкт-Петербургского Государственного Академического Симфонического Оркестра (СПб ГАСО), посвященный творчеству великих композиторов барокко и классицизма. В программе — произведения Генделя, Баха, Моцарта и Гайдна. Дирижировать будет Сергей Федосеев.
Концерт порадует любителей классической музыки и поклонников указанных композиторов. Вы услышите:
Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении одного из лучших оркестров страны.