Многоточие+Whit Hot Ice. 25 лет альбому «Жизнь и Свобода»
18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт легендарной группы Многоточие в Красноярске

Краснояорск готов к большому группы Многоточие! В этом событии отмечается 25-летие юбилейного альбома «Жизнь и Свобода». Многоточие, известная рок-группа, порадует своих поклонников не только знакомыми хитами, но и новыми композициями.

В рамках программы также выступят группы White Hot Ice и DJ Hassan, которые добавят дополнительный заряд энергии на сцене Soprano club. Это событие обязательно привлечет внимание всех любителей рок-музыки и фанатов команды.

Группа Многоточие на протяжении своей карьеры завоевала сердца множества зрителей, а их творчество продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого знаменательного вечера!

Купить билет на концерт Многоточие+Whit Hot Ice. 25 лет альбому «Жизнь и Свобода»

Октябрь
18 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
от 2500 ₽

