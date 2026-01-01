Многоточие+Whit Hot Ice. 25 лет альбому «Жизнь и Свобода»

Концерт легендарной группы Многоточие в Красноярске

Краснояорск готов к большому группы Многоточие! В этом событии отмечается 25-летие юбилейного альбома «Жизнь и Свобода». Многоточие, известная рок-группа, порадует своих поклонников не только знакомыми хитами, но и новыми композициями.

В рамках программы также выступят группы White Hot Ice и DJ Hassan, которые добавят дополнительный заряд энергии на сцене Soprano club. Это событие обязательно привлечет внимание всех любителей рок-музыки и фанатов команды.

Группа Многоточие на протяжении своей карьеры завоевала сердца множества зрителей, а их творчество продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого знаменательного вечера!