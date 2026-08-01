Концерт на корабле с группой «Многоточие»

27 августа в Москве знаменитая группа «Многоточие» устроит уникальный концерт на борту корабля «РИО-1». Это будет первая возможность насладиться живым выступлением в формате, который обязателен для всех поклонников музыки и ностальгии.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей начнется в 18:00. Начало посадки запланировано на 18:30, а отплытие корабля — на 19:00. Не опаздывайте, чтобы не пропустить заряд положительных эмоций!

Программа вечера

Концерт будет посвящен лучшим песням группы «Многоточие». Зрители смогут наслаждаться всеми хитами, которые запомнились многим. Вместе мы проведем вечер, наполненный музыкой и теплыми воспоминаниями. В честь завершения лета прозвучит знаменитая строка: «Плыви, только вперед вдаль Кораблик мой…».

Не упустите возможность отдохнуть и насладиться ярким концертом на свежем воздухе!