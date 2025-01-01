Меню
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой концерт группы «Многоточие» в клубе «Premio»

7 ноября в клубе «Premio» состоится масштабный концерт, посвященный 27-летию с момента основания культовой группы «Многоточие» и лейбла DFR. Это знаковое событие ознаменует специальная программа, включающая лучшие песни из дискографии группы.

Лучшие хиты на одной сцене

В программе концерта вы услышите знаменитые треки из культовых альбомов, таких как «Жизнь и свобода», «Атомы сознания» и «За бесконечность времени». Также в исполнении Руставели прозвучат его сольные композиции.

Не пропустите возможность насладиться самыми известными хитами, такими как «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Зачем я нужен тебе», «Откровения» и «Что стоит». Это будет настоящий сборник лучших произведений за всю историю группы!

Добрая традиция

Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй театральной традицией, и мы уверены, что вы не захотите её нарушать. Присоединяйтесь к празднику музыки, эмоций и воспоминаний!

Встречаемся 7 ноября в клубе «Premio». «Многоточие» навсегда!

В других городах

Нижний Новгород, 7 ноября
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
19:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
25 октября в 17:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Папин Олимпос
16+
Инди
Папин Олимпос
18 ноября в 19:00 Milo Concert Hall
от 1600 ₽
Музыка среди звезд
12+
Классическая музыка
Музыка среди звезд
10 октября в 19:00 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
от 1000 ₽
