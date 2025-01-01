Большой концерт группы «Многоточие» в честь 27-летия

25 октября в Arena Hall состоится грандиозный концерт, посвященный 27-летию основания группы «Многоточие» и лейбла DFR. В этот вечер зрителей ждет специальная программа, включающая лучшие хиты за все время существования коллектива.

Программа концерта

В концерте прозвучат песни из культовых альбомов группы, таких как:

«Жизнь и свобода»

«Атомы сознания»

«За бесконечность времени»

Кроме того, вас ожидают сольные треки Руставели. В этот вечер вы сможете насладиться полным набором лучших композиций, включая:

«Щемит в душе тоска»

«Синий дым»

«Зачем я нужен тебе»

«Откровения»

«Что стоит»

Традиции и ожидания

Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй традицией, и нарушать их нельзя! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Встречаемся 25 октября в Arena Hall! Многоточие навсегда!