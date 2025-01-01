25 октября в Arena Hall состоится грандиозный концерт, посвященный 27-летию основания группы «Многоточие» и лейбла DFR. В этот вечер зрителей ждет специальная программа, включающая лучшие хиты за все время существования коллектива.
В концерте прозвучат песни из культовых альбомов группы, таких как:
Кроме того, вас ожидают сольные треки Руставели. В этот вечер вы сможете насладиться полным набором лучших композиций, включая:
Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй традицией, и нарушать их нельзя! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Встречаемся 25 октября в Arena Hall! Многоточие навсегда!