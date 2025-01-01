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Многоточие
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Многоточие

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О концерте/спектакле

Большой концерт группы «Многоточие» в честь 27-летия

25 октября в Arena Hall состоится грандиозный концерт, посвященный 27-летию основания группы «Многоточие» и лейбла DFR. В этот вечер зрителей ждет специальная программа, включающая лучшие хиты за все время существования коллектива.

Программа концерта

В концерте прозвучат песни из культовых альбомов группы, таких как:

  • «Жизнь и свобода»
  • «Атомы сознания»
  • «За бесконечность времени»

Кроме того, вас ожидают сольные треки Руставели. В этот вечер вы сможете насладиться полным набором лучших композиций, включая:

  • «Щемит в душе тоска»
  • «Синий дым»
  • «Зачем я нужен тебе»
  • «Откровения»
  • «Что стоит»

Традиции и ожидания

Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй традицией, и нарушать их нельзя! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Встречаемся 25 октября в Arena Hall! Многоточие навсегда!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 25 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1700 ₽

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