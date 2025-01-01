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Многоточие
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Многоточие

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О концерте/спектакле

Концерт группы «Многоточие» в клубе «Джаггер»

23 ноября 2025 года в 20:00 (открытие дверей в 19:00) клуб «Джаггер» станет свидетелем грандиозного события — большого концерта, посвященного 27-летию основания группы «Многоточие» и лейбла DFR.

Специальная программа

В честь этой знаковой даты вас ждет уникальная программа, в которую вошли лучшие песни за все время существования группы. Вы услышите хиты из культовых альбомов, таких как:

  • «Жизнь и свобода»
  • «Атомы сознания»
  • «За бесконечность времени»

Также будут представлены сольные треки Руставели. Среди ожидаемых исполнений — полное «The Best»: «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Зачем я нужен тебе», «Откровения», «Что стоит» и многие другие.

Традиция празднования

Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй традицией. Не упустите возможность стать частью этого праздника! Встречаемся 23 ноября в клубе «Джаггер». Многоточие навсегда!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1800 ₽

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