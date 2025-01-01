Концерт группы «Многоточие» в клубе «Джаггер»

23 ноября 2025 года в 20:00 (открытие дверей в 19:00) клуб «Джаггер» станет свидетелем грандиозного события — большого концерта, посвященного 27-летию основания группы «Многоточие» и лейбла DFR.

Специальная программа

В честь этой знаковой даты вас ждет уникальная программа, в которую вошли лучшие песни за все время существования группы. Вы услышите хиты из культовых альбомов, таких как:

«Жизнь и свобода»

«Атомы сознания»

«За бесконечность времени»

Также будут представлены сольные треки Руставели. Среди ожидаемых исполнений — полное «The Best»: «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Зачем я нужен тебе», «Откровения», «Что стоит» и многие другие.

Традиция празднования

Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй традицией. Не упустите возможность стать частью этого праздника! Встречаемся 23 ноября в клубе «Джаггер». Многоточие навсегда!