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Многоточие
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Многоточие

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О концерте/спектакле

Большой концерт в честь 27-летия группы "Многоточие"

30 ноября в клубе MusicHall27 состоится значимое событие — большой концерт, посвященный 27-летию основания группы "Многоточие" и лейбла DFR. В честь этого юбилея вас ждет специальная программа, включающая лучшие песни за все время существования коллектива.

Лучшие хиты и сольные треки

В программе прозвучат композиции из культовых альбомов группы, таких как "Жизнь и свобода", "Атомы сознания" и "За бесконечность времени". Кроме того, слушатели смогут насладиться сольными треками Руставели. В этот вечер вас ждёт полный сборник хитов — "Щемит в душе тоска", "Синий дым", "Зачем я нужен тебе", "Откровения", "Что стоит" и многие другие.

Традиция продолжается

Концерты, посвященные дню рождения группы "Многоточие", стали доброй традицией, которую не принято нарушать. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Встречаемся 30 ноября в Music Hall 27. Многоточие навсегда!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 30 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
20:00 от 1700 ₽

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