Большой концерт в честь 27-летия группы "Многоточие"

30 ноября в клубе MusicHall27 состоится значимое событие — большой концерт, посвященный 27-летию основания группы "Многоточие" и лейбла DFR. В честь этого юбилея вас ждет специальная программа, включающая лучшие песни за все время существования коллектива.

Лучшие хиты и сольные треки

В программе прозвучат композиции из культовых альбомов группы, таких как "Жизнь и свобода", "Атомы сознания" и "За бесконечность времени". Кроме того, слушатели смогут насладиться сольными треками Руставели. В этот вечер вас ждёт полный сборник хитов — "Щемит в душе тоска", "Синий дым", "Зачем я нужен тебе", "Откровения", "Что стоит" и многие другие.

Традиция продолжается

Концерты, посвященные дню рождения группы "Многоточие", стали доброй традицией, которую не принято нарушать. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Встречаемся 30 ноября в Music Hall 27. Многоточие навсегда!