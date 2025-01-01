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Многоточие
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Многоточие

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О концерте/спектакле

Концерт в честь 27-летия группы «Многоточие»

28 ноября в Big Twin Arena пройдет грандиозный концерт, посвященный 27-летию с момента основания группы «Многоточие» и лейбла DFR. В этот вечер зрителей ждет уникальная программа, в которую вошли лучшие песни за все время существования коллектива.

Знаковые альбомы и хиты

Концертная программа включает в себя шедевры из культовых альбомов группы, таких как «Жизнь и свобода», «Атомы сознания» и «За бесконечность времени». Также будут представлены сольные треки участника группы Руставели.

Зрителей ожидает полный «The Best»: «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Зачем я нужен тебе», «Откровения», «Что стоит» и многие другие любимые хиты.

Традиция и атмосфера

Концерты, посвященные дню рождения группы «Многоточие», стали доброй традицией, и нарушать их нельзя! Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника.

Встречаемся 28 ноября в Big Twin Arena. Многоточие навсегда!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 28 ноября
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
20:00 от 1700 ₽

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