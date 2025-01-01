Концерт к 27-летию группы "Многоточие"

15 ноября в клубе "Урбан" пройдет большой концерт, посвященный 27-летию со дня основания группы "Многоточие" и лейбла DFR. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников команды и ее музыки.

Специальная программа

В честь юбилея подготовлена уникальная программа, в которую вошли лучшие песни из культовых альбомов группы. Вы сможете услышать хиты из таких легендарных альбомов, как "Жизнь и свобода", "Атомы сознания" и "За бесконечность времени". Кроме того, зрителей ждут сольные треки участника группы Руставели.

Золотая коллекция хитов

Концерт станет настоящим "The Best" всех времен: "Щемит в душе тоска", "Синий дым", "Зачем я нужен тебе", "Откровения", "Что стоит" и многие другие хиты поднимут настроение и создадут незабываемую атмосферу.

Традиция и встреча

Концерты, посвященные дню рождения группы "Многоточие", стали доброй традицией, и нарушать ее нельзя! Приглашаем всех желающих присоединиться к празднику и отпраздновать этот значимый день вместе с нами.

Не пропустите! Встречаемся 15 ноября в клубе "Урбан". Многоточие навсегда!