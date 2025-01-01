Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Многоточие
Киноафиша Многоточие

Многоточие

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Не упустите шанс: Концерт группы «Многоточие» в вашем городе!

В жизни так бывает, что любимая группа приезжает в ваш город! Вспоминаете, как давно это было, и вдруг на горизонте появляется афиша концерта. 12 октября 2025 года в вашем городе группа «Многоточие» выступит с уникальной программой. Это не просто концерт, это событие, которое нельзя пропустить!

Зажигательные мелодии и глубокие тексты

На сцене вас встретит «синий дым», а в сердцах зрителей — «откровения» и песни, которые резонируют с жизнью каждого из нас. «Многоточие» известны своими яркими выступлениями и глубокими текстами. Их песни о «Жизни и Свободе» находят отклик у людей, которые понимают смысл слов и чувствуют их энергию.

Не упустите возможность!

«Скажи мне, брат», разве не «глупо было бы» пропустить это событие? Приходите на концерт, погрузитесь в мир музыки и эмоций, которые подарит вам группа «Многоточие». Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 октября
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
3 октября в 19:00 Центр культуры «Урал»
от 1000 ₽
Старый Новый год с Симфохором
0+
Классическая музыка
Старый Новый год с Симфохором
13 января в 19:00 Свердловская филармония
от 500 ₽
Расстройство. Чучело, ПвБГ
16+
Рок
Расстройство. Чучело, ПвБГ
30 октября в 19:00 Нирвана
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше