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Многоточие
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Многоточие

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О концерте/спектакле

Многоточие: Концерт в Красноярске

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт «Многоточие», который пройдет в Красноярске. Это мероприятие обещает стать незабываемым переживанием для всех любителей живой музыки и театра.

О концерте

«Многоточие» – это не просто концерт, а целая музыкальная история, рассказанная через призму современного театра. Вы сможете насладиться произведениями известных композиторов и современных авторов, которые в сочетании с театрализованными элементами создают уникальную атмосферу.

Билеты

Билеты уже поступили в продажу. Вы можете приобрести их на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается высокий интерес со стороны зрителей.

Дополнительная информация

Концерт «Многоточие» станет не только музыкальным, но и визуальным событием. Специально для этого мероприятия будут задействованы современные технологии, включая световые и видеопроекции. Это создаст эффектное зрелище, которое запомнится надолго.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Ждем вас на концерте «Многоточие»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 августа
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
20:00 от 2300 ₽
Ростов-на-Дону, 30 августа
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
20:00 от 1800 ₽
Красноярск, 14 сентября
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
20:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 28 сентября
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
20:00 от 1800 ₽
Челябинск, 4 ноября
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
20:00 от 1800 ₽

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