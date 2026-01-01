Многоточие. 25 лет альбому «Жизнь и свобода»

25 лет альбому «Жизнь и свобода» от группы «Многоточие»

В 2026 году отмечается значимая дата — 25 лет с момента выхода культового альбома группы «Многоточие» под названием «Жизнь и свобода». Этот альбом по праву считается одним из величайших в русском рэпе, о чем свидетельствуют многочисленные оценки на различных рэп-порталах и изданиях.

Песни «Жизнь и свобода» и «Скажи мне брат» стали настоящими гимнами для поколения начала нулевых. А такие хиты, как «Зачем я нужен тебе», «Когда-нибудь» и «Откровения» до сих пор звучат на концертах, где зрители активно подпевают. Особенно запоминается и песня «В жизни так бывает», которая обрела статус народной.

В честь юбилея альбома группа «Многоточие» отправляется в масштабный тур, охватывающий более 25 городов России. Это уникальная возможность для фанатов насладиться популярными треками на живых выступлениях.