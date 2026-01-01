Многоточие. 25 лет альбому «Жизнь и свобода»
18+
О концерте

25 лет альбому «Жизнь и свобода» от группы «Многоточие»

В 2026 году отмечается значимая дата — 25 лет с момента выхода культового альбома группы «Многоточие» под названием «Жизнь и свобода». Этот альбом по праву считается одним из величайших в русском рэпе, о чем свидетельствуют многочисленные оценки на различных рэп-порталах и изданиях.

Песни «Жизнь и свобода» и «Скажи мне брат» стали настоящими гимнами для поколения начала нулевых. А такие хиты, как «Зачем я нужен тебе», «Когда-нибудь» и «Откровения» до сих пор звучат на концертах, где зрители активно подпевают. Особенно запоминается и песня «В жизни так бывает», которая обрела статус народной.

В честь юбилея альбома группа «Многоточие» отправляется в масштабный тур, охватывающий более 25 городов России. Это уникальная возможность для фанатов насладиться популярными треками на живых выступлениях. Не упустите шанс увидеть своих любимых исполнителей на сцене! Встречайте их!

Сентябрь
Октябрь
6 сентября воскресенье
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2500 ₽
11 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
от 2500 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
от 2500 ₽

