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Многоликий орган: от Баха до Хачатуряна
Билеты от 800₽
Киноафиша Многоликий орган: от Баха до Хачатуряна

Многоликий орган: от Баха до Хачатуряна

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Виртуозный орган: Программа Сергея Буслова

Приглашаем вас на незабываемый концерт молодого петербургского виртуоза Сергея Буслова, который состоится в Санкт-Петербурге. В этот вечер вы сможете насладиться богатством звучания органа и погрузиться в мир музыкальных шедевров.

О программе концерта

Программа концерта включает в себя произведения великих композиторов, таких как:

  • И. С. Бах
  • В. А. Моцарт
  • А. Вивальди
  • С. Франк
  • А. Рамирес
  • А. Пьяццолла
  • В. Монти
  • А. Хачатурян

Каждое из этих произведений, исполненное на органе, раскрывает уникальные грани музыкального искусства. Вы сможете ощутить мощь и красоту звуков, которые создаст талантливый музыкант.

Знакомство с Сергеем Бусловым

Сергей Бусов — лауреат международных конкурсов, который уже успел завоевать признание как в России, так и за рубежом. Его виртуозная техника и глубокое понимание музыки делают каждое его выступление уникальным и незабываемым.

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении одного из самых ярких представителей петербургской музыкальной сцены. Приходите и позвольте музыке вдохновить вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 800 ₽

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