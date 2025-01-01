Многоликий орган: от Баха до Хачатуряна

Виртуозный орган: Программа Сергея Буслова

Приглашаем вас на незабываемый концерт молодого петербургского виртуоза Сергея Буслова, который состоится в Санкт-Петербурге. В этот вечер вы сможете насладиться богатством звучания органа и погрузиться в мир музыкальных шедевров.

О программе концерта

Программа концерта включает в себя произведения великих композиторов, таких как:

И. С. Бах

В. А. Моцарт

А. Вивальди

С. Франк

А. Рамирес

А. Пьяццолла

В. Монти

А. Хачатурян

Каждое из этих произведений, исполненное на органе, раскрывает уникальные грани музыкального искусства. Вы сможете ощутить мощь и красоту звуков, которые создаст талантливый музыкант.

Знакомство с Сергеем Бусловым

Сергей Бусов — лауреат международных конкурсов, который уже успел завоевать признание как в России, так и за рубежом. Его виртуозная техника и глубокое понимание музыки делают каждое его выступление уникальным и незабываемым.

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении одного из самых ярких представителей петербургской музыкальной сцены. Приходите и позвольте музыке вдохновить вас!