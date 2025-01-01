Спектакль Многогранность. Формы тишины и пустоты

Балет «Многогранность. Формы тишины и пустоты» — одно из самых известных произведений хореографа Начо Дуато. Эта работа сразу привлекла внимание критиков и принесла своему создателю престижную премию Benois de la Dance.
Созданный в 1999 году для театра города Веймара, балет посвящён жизни и творчеству Иоганна Себастьяна Баха, который несколько лет жил и работал в этом городе. Музыка великого композитора становится основой произведения Дуато, который через язык пластики рассказывает о жизни Баха.
Балет объединяет барочную музыку и современную хореографию, что создаёт уникальную атмосферу. Это двухактное произведение, в отличие от большинства работ Дуато, имеет ярко выраженный сюжет. В нём действуют конкретные персонажи — Композитор, Женщина и Смерть. Через их взаимодействие зритель проходит ключевые этапы жизни Баха и становится свидетелем чудо-творчества, когда музыка рождается.
«Многогранность. Формы тишины и пустоты» — это не просто балет, это эмоциональное путешествие в мир гениальной музыки, её создателя и глубоких человеческих переживаний, которые были частью жизни Баха.
Балет Начо Дуато «Многогранность. Формы тишины и пустоты» в Михайловском театре не типичен для хореографа. Его почерк можно описать, как красота без нарратива. Но здесь же у него появляется законченная сюжетная композиция, арки персонажей и понятные человеческие отношения. Главный герой — Иоганн Себастьян Бах, великий композитор, который сталкивается с вечными образами, которые вдохновляют творцов — любовью и смертью. Сегодня разберём балет «Многогранность. Формы тишины и пустоты», Михайловский театр, постановка Начо Дуато.