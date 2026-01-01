Мультимедийный концерт «Многоцветие традиций»

Весной 2026 года в Уфе состоится уникальный мультимедийный концерт «Многоцветие традиций» (в некоторых афишах — «Башкирская живопись»). Это мероприятие, организованное Государственным концертным залом «Башкортостан», объединит музыку и изобразительное искусство, открывая зрителю богатство башкирской культуры.

О программе

Концерт посвящен выдающимся художникам Республики Башкортостан и направлен на популяризацию национального искусства. В программе будут представлены как музыкальные номера, так и визуальные образы, создающие уникальную атмосферу.

Связь с выставкой

Мероприятие часто проходит в рамках одноименной республиканской выставки «Многоцветие традиций», где можно увидеть итоги работы Союза художников РБ. На выставке представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, что делает концерт не только зрелищным, но и познавательным.

Не упустите возможность познакомиться с разнообразием и богатством башкирской культуры на этом запоминающемся событии!