Многоцветие традиций
Многоцветие традиций

Многоцветие традиций

6+
Возраст 6+

Мультимедийный концерт «Многоцветие традиций»

Весной 2026 года в Уфе состоится уникальный мультимедийный концерт «Многоцветие традиций» (в некоторых афишах — «Башкирская живопись»). Это мероприятие, организованное Государственным концертным залом «Башкортостан», объединит музыку и изобразительное искусство, открывая зрителю богатство башкирской культуры.

Концерт посвящен выдающимся художникам Республики Башкортостан и направлен на популяризацию национального искусства. В программе будут представлены как музыкальные номера, так и визуальные образы, создающие уникальную атмосферу.

Мероприятие часто проходит в рамках одноименной республиканской выставки «Многоцветие традиций», где можно увидеть итоги работы Союза художников РБ. На выставке представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, что делает концерт не только зрелищным, но и познавательным.

Не упустите возможность познакомиться с разнообразием и богатством башкирской культуры на этом запоминающемся событии!

Март
26 марта четверг
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50

Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
18+
Эстрада
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
17 мая в 18:00 Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова
от 2800 ₽
Ирек Нугуманов
6+
Эстрада
Ирек Нугуманов
22 марта в 19:00 Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова
Билеты
Баста
16+
Хип-хоп
Баста
7 марта в 19:00 Уфа-арена
Билеты
